Протокол RCS расширяет стандарт SMS до почти что возможностей интернет-мессенджера.

Потратив годы на борьбу с RCS, новым стандартом обмена сообщениями, который должен заменить SMS/MMS, компания Apple неожиданно объявила, что решила внедрить его в свои устройства в 2024 году. СМИ полагают, что компанию вынуждает закон ЕС о монополиях.

Протокол RCS расширяет стандарт SMS до почти что возможностей интернет-мессенджера. Пользователи могут делиться фото и видео, получать галочки о прочтении и наборе собеседником сообщения, создавать групповые чаты. В некоторых реализациях RCS переписка защищена сквозным шифрованием.

В Apple отметили, что RCS будет работать наряду с iMessage, который все еще остается "лучшим и наиболее безопасным средством обмена сообщениями для Apple-юзеров". Приложение просто получит поддержку дополнительного протокола, как и в случае с SMS.

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В то же время компания сохранит разделение типов сообщений в iMessage по цвету, то есть Android-пользователя все равно можно будет распознать с первого сообщения. Из-за популярности в iMessage США, например, те, кто пользуются Android-смартфонами, сталкиваются с дискриминацией из-за цвета сообщений. Поэтому Google уже давно просила внедрит в iMessage поддержку RCS.

Решение Apple о внедрении RCS последовало за многолетним давлением со стороны регулирующих органов, а также конкурентов. Ранее в этом месяце Google, заручившись поддержкой главных европейских операторов, пожаловалась Еврокомиссии на эксклюзивность iMessage, потребовав сделать его совместимым с другими устройствами.

Apple окончательно превратит iOS в Android в 2024

Как известно, в ноябре прошлого года официально вступил в силу Закон Европейского Союза о цифровых услугах (DSA). Он, помимо всего прочего, обвязывает Apple снять запрет на установку приложений из сторонних источников. Купертиновцы выступают против этого закона, но им придется его соблюдать, при этом время у компании есть до марта 2024 года.

Владельцы iOS-устройств смогут покупать и скачивать приложения напрямую с сайтов разработчиков по аналогии с Android. Однако эта фича, скорее всего, появится только в странах ЕС, поскольку именно этот регулятор принял законопроект, обязывающий открыть доступ маркетплейсам.

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