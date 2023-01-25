Иск подержали восемь штатов: Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд, Теннесси и Вирджиния.

Министерство юстиции США подало в суд на компанию Google, обвинив ее в нанесении ущерба для конкуренции.

Как говорится в заявлении Минюста США, иск связан с доминированием компании на рынке интернет-рекламы.

Иск подержали восемь штатов: Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд, Теннесси и Вирджиния.

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В иске Минюста США утверждется, что Google активно и незаконно поддерживал свое доминирование, участвуя в кампании по пресечению конкуренции. Google поглощал конкурентов и заставлял рекламодателей использовать собственные рекламные продукты.

Как заявил генпрокурор Меррик Гарланд в течение последних 15 лет предполагаемое антиконкурентное поведение Google приводило к снижению доходов от рекламы для веб-сайтов и издателей, а также к увеличению расходов на рекламу для маркетологов.

Согласно иску Минюста, пострадало также правительство США, которое в период с 2019 года потратило $100 млн на покупку онлайн-рекламы.

Иски против Google:

В 2017 году Еврокомиссия признала Google виновной в манипулировании поисковой выдачей с целью продвижения собственных интернет-сервисов и назначила штраф в €2,42 млрд.

Затем в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в €4,34 млрд за злоупотребление доминирующим положением Android. Оба штрафа оспаривались Google в Европейском суде общей юрисдикции.

В начале 2019 года Google оштрафовали в Европе на €1,49 млрд за блокирование конкурирующих рекламодателей.

В мае 2019 года индийское антимонопольное ведомство инициировало проверку Google, чтобы выявить возможные злоупотребления, связанные с Android.

Также вопросы к Google появились и у антимонопольных органов Италии.

1 октября 2020 года Китай завил о том, что готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google из-за операционной системы Android.

20 октября 2020 года бельгийский регулятор обвинил Google в нарушении законодательства ЕС.

21 октября 2020 года Минюст США подал иск против Google. Минюст обвинял Google в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов в сектор.

8 февраля 2022 года Шведская компания подала миллиардный иск против Google.

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