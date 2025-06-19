Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 48,31 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 19 июня, вырос на 13 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 48,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 47,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 19 июня, снизился и составляет 48,31 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 19 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,63 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщалось на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна усилила позиции. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,90 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 июня остался на уровне предыдущего показателя и составляет 41,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне снизился на 13 копеек и составляет 48,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,60 гривни за евро.

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