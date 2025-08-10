Лоуренс Кляйн говорит, что так корпорация пытается принудить пользователей покупать новые устройства.

Житель Южной Калифорнии Лоуренс Кляйн подал в суд на Microsoft из-за её планов прекратить поддержку Windows 10 14 октября 2025 года.

В иске, поданном в Верховный суд округа Сан-Диего, он утверждает, что компания намеренно лишает старые устройства поддержки, чтобы вынудить пользователей покупать новые ПК с Windows 11 и встроенным ИИ Copilot.

У Кляйна два ноутбука на Windows 10, которые после этой даты окажутся устаревшими. Обновление до Windows 11 бесплатное, но миллионы компьютеров заблокированы из-за отсутствия обязательного модуля TPM 2.0. Обойти требование можно, но в таком случае устройство будет без официальной поддержки и без права на техподдержку от Microsoft.

Видео дня

Для тех, кто не хочет или не может перейти на Windows 11, есть год продлённой поддержки через программу Extended Security Updates за 30 долларов, но она требует аккаунта Microsoft, что для некоторых пользователей является отдельным барьером.

Кляйн требует, чтобы Microsoft бесплатно поддерживала Windows 10 до тех пор, пока её доля не упадёт ниже 10% всех устройств на Windows. Если суд примет его сторону, это обойдётся компании в дополнительные миллионы и может затормозить переход на Windows 11, который и так идёт медленно. Почти четыре года потребовалось, чтобы одиннадцатая обогнала десятку по популярности.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft показала, какой будет Windows в 2030 году – и "утонула" в дизлайках. Вместо привычного набора текста пользователи будут "разговаривать" с Windows, а главную роль в работе будут играть ИИ-агенты.

Вас также могут заинтересовать новости: