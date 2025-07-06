До конца поддержки 10 "винды" осталось всего 3 месяца.

Windows 11 стала самой используемой операционной системой от Microsoft, впервые обогнав Windows 10. Это произошло на фоне приближающегося конца поддержки "десятки", которая завершится 14 октября.

В этом можно убедиться на сайте Statcounter. Сейчас доля Windows 11 равна 51.77%.

С момента релиза Windows 11 в 2021 году, её доля росла довольно медленно, многие пользователи не спешили переходить из-за требований к оборудованию и спорных изменений в интерфейсе.

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Однако постепенный рост объясняется тем, что с 2021 года все новые ноутбуки и ПК поставляются с Windows 11, а Windows 10 уже официально не предустанавливается.

Дополнительный толчок даёт и тот факт, что Microsoft прекратит выпуск обновлений безопасности для Windows 10 через несколько месяцев. Есть возможность получить продлённую поддержку на год бесплатно, но затем она станет платной.

При этом всё ещё остаются пользователи более старых версий, например, Windows 7 и 8.1, но это в основном корпоративный сегмент, где используются отдельные каналы обновлений.

Для обычных пользователей дальнейшее использование Windows 10 без патчей безопасности не рекомендуется.

Ранее мы рассказывали, как легко и быстро оптимизировать Windows 11, чтобы компьютер не тормозил. Рекомендуется удалить ненужные компоненты, выставить лучшие настройки персонализации, а также отключить процессы, которые шпионят за компьютером и "жрут" ресурсы.

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