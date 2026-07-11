Эксперт включил скрытую функцию Android и сократил ночной расход батареи до 1%

Владельцы Android-смартфонов привыкли, что даже полностью заряженный телефон за ночь может потерять 5–10% заряда, хотя все это время лежит без использования. Обозреватель MakeUseOf рассказал, что смог практически избавиться от этой проблемы благодаря одной скрытой настройке в меню разработчика.
Речь идет о функции Suspend execution for cached apps ("Приостановить работу кэшированных приложений"). Она заставляет Android немедленно выгружать из оперативной памяти свернутые программы и переводить их в так называемый замороженный режим.
По словам автора, раньше его Samsung S24 Ultra терял около 6–7% заряда за ночь. Однако после включения этой настройки телефон за семь часов простоя разрядился всего на 1%. Позже он также заметил, что девайс стал медленнее расходовать заряд и днем, когда не использовался активно.
Причина такого эффекта заключается в том, что закрытые приложения на телефоне далеко не всегда полностью прекращают работу. Многие из них продолжают оставаться в памяти, периодически синхронизируя данные, обновляя контент или выполняя другие фоновые процессы.
Функция "Приостановить работу кэшированных приложений" переводит такие приложения в более глубокий режим ожидания: они остаются в оперативной памяти, но не получают доступ к процессору до тех пор, пока пользователь снова их не откроет.
Как включить функцию
Для начала необходимо активировать меню разработчика:
- откройте Настройки → О телефоне → Сведения о ПО;
- семь раз нажмите на пункт Номер сборки;
После этого в настройках появится раздел Для разработчиков. В нем нужно найти параметр "Приостановить работу кэшированных приложений" (проще всего воспользоваться поиском по слову кэш) и выбрать значение Включено.
Однако у этой функции есть и обратная сторона, подчеркивает эксперт. На некоторых устройствах отдельные приложения могут начать присылать уведомления с небольшой задержкой, поскольку система сильнее ограничивает их фоновую активность.
В случае автора проблема затронула только одно приложение. Он исключил его из оптимизации аккумулятора, после чего уведомления снова стали приходить вовремя, а остальные программы продолжили работать в энергосберегающем режиме.
Тем не менее для пользователей, которые столкнулись с повышенным расходом заряда без очевидных причин, эта скрытая настройка может стать простым способом увеличить автономность устройства без установки сторонних программ или замены аккумулятора.
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