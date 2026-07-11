Эксперт включил скрытую функцию Android и сократил ночной расход батареи до 1%

Если раньше за ночь смартфон мог терять до 6–7% заряда батареи, то после изменения настройки разряд практически прекратился.

Владельцы Android-смартфонов привыкли, что даже полностью заряженный телефон за ночь может потерять 5–10% заряда, хотя все это время лежит без использования. Обозреватель MakeUseOf рассказал, что смог практически избавиться от этой проблемы благодаря одной скрытой настройке в меню разработчика.

Речь идет о функции Suspend execution for cached apps ("Приостановить работу кэшированных приложений"). Она заставляет Android немедленно выгружать из оперативной памяти свернутые программы и переводить их в так называемый замороженный режим.

По словам автора, раньше его Samsung S24 Ultra терял около 6–7% заряда за ночь. Однако после включения этой настройки телефон за семь часов простоя разрядился всего на 1%. Позже он также заметил, что девайс стал медленнее расходовать заряд и днем, когда не использовался активно.

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Причина такого эффекта заключается в том, что закрытые приложения на телефоне далеко не всегда полностью прекращают работу. Многие из них продолжают оставаться в памяти, периодически синхронизируя данные, обновляя контент или выполняя другие фоновые процессы.

Функция "Приостановить работу кэшированных приложений" переводит такие приложения в более глубокий режим ожидания: они остаются в оперативной памяти, но не получают доступ к процессору до тех пор, пока пользователь снова их не откроет.

Как включить функцию

Для начала необходимо активировать меню разработчика:

откройте Настройки → О телефоне → Сведения о ПО;

семь раз нажмите на пункт Номер сборки;

После этого в настройках появится раздел Для разработчиков. В нем нужно найти параметр "Приостановить работу кэшированных приложений" (проще всего воспользоваться поиском по слову кэш) и выбрать значение Включено.

Однако у этой функции есть и обратная сторона, подчеркивает эксперт. На некоторых устройствах отдельные приложения могут начать присылать уведомления с небольшой задержкой, поскольку система сильнее ограничивает их фоновую активность.

В случае автора проблема затронула только одно приложение. Он исключил его из оптимизации аккумулятора, после чего уведомления снова стали приходить вовремя, а остальные программы продолжили работать в энергосберегающем режиме.

Тем не менее для пользователей, которые столкнулись с повышенным расходом заряда без очевидных причин, эта скрытая настройка может стать простым способом увеличить автономность устройства без установки сторонних программ или замены аккумулятора.

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