Обновление безопасности Android за сентябрь устраняет 84 уязвимости, две из которых активно используются злоумышленниками.

Google выпустила очередной патч безопасности для операционной системы Android. В бюллетене по безопасности за сентябрь 2025 года перечислены свыше 84 устраненных уязвимостей, две из которых активно используются злоумышленниками.

Наиболее серьезной из них является уязвимость критического уровня CVE-2025-48539, позволявшей захватить контроль над девайсом через Bluetooth или Wi-Fi. Помимо этого, свежее обновление исправляет еще три уязвимости критического уровня опасности.

По данным Google, под угрозой находятся устройства на базе Android 13–16. Уведомление об установке этих обновлений безопасности должно появиться на вашем смартфоне Android в ближайшее время. Пользователям настоятельно рекомендуется не затягивать с установкой.

Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите по пути "Настройки" → "Безопасность и конфиденциальность" → "Система и обновления" → "Обновление безопасности". Для полного охвата всех исправлений убедитесь, что у вас установлен патч 2025-09-05.

Также отмечается, что часть уязвимостей затрагивает смартфоны с Android 12 и более ранними версиями. В Google советуют прекратить использование таких устройств, так как они больше не получают обновлений безопасности.

В этом месяце на Android-смартфоны, в частности, Samsung и Xiaomi, начнет приходить обновление на базе Android 16 с самым масштабным редизайном за последние годы. Причем для устройств Google Pixel оно вышло еще в июне.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли смартфоны с лучшим соотношением цены и производительности.

