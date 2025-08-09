На этот раз задержек, подобных тем, что сопровождали релиз One UI 7, не ожидается.

Прошивка One UI 8 на базе Android 16 дебютировало в начале этого месяца вместе с новейшими "раскладушками" Galaxy Z. Компания уже открыла доступ к бета-версии прошивки для Galaxy S25, а стабильный релиз для более старых моделей ожидается в ближайшее время.

По данным GizmoChina, на следующей неделе пользователи моделей Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 смогут установить бета-версию One UI 8, а в сентябре программа расширится на Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 и парочку моделей серии Galaxy A.

Samsung запустит стабильное развертывание, начиная с серии Galaxy S25 в конце сентября. В первую очередь обновление получат флагманские серии S и Z, за ним последует среднебюджетная Galaxy A-серия. Все совместимые устройства должны получить One UI 8 до конца года.

Такой быстрый переход стал возможен благодаря внедрению Google методологии разработки под названием "Trunk Stable", что ускорило разработку Android 16 и позволило Samsung сократить сроки адаптации One UI 8 после разочаровывающе медленного развертывания One UI 7.

Samsung One UI 8: кто получит крупное обновление Android

Серия Galaxy S22

Серия Galaxy S23

Серия Galaxy S24

Серия Galaxy S25 (и Edge)

Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

Galaxy S21 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Galaxy A33, A53 и A73

Galaxy A14, A24, A34 и A54

Galaxy A15, A25, A35 и A55

Galaxy A06, A16

Galaxy A26, A36 и A56

Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra

Совершенно точно обновление One UI 8 не придет на устройства Samsung, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и другие популярные модели.

10 июня компания Google выпустила стабильную версию Android 16 с самым масштабным редизайном за последние несколько лет. Сразу после выхода обновление стало доступно владельцам Pixel, начиная с Pixel 6.

