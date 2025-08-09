Прошивка One UI 8 на базе Android 16 дебютировало в начале этого месяца вместе с новейшими "раскладушками" Galaxy Z. Компания уже открыла доступ к бета-версии прошивки для Galaxy S25, а стабильный релиз для более старых моделей ожидается в ближайшее время.
По данным GizmoChina, на следующей неделе пользователи моделей Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 смогут установить бета-версию One UI 8, а в сентябре программа расширится на Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 и парочку моделей серии Galaxy A.
Samsung запустит стабильное развертывание, начиная с серии Galaxy S25 в конце сентября. В первую очередь обновление получат флагманские серии S и Z, за ним последует среднебюджетная Galaxy A-серия. Все совместимые устройства должны получить One UI 8 до конца года.
Такой быстрый переход стал возможен благодаря внедрению Google методологии разработки под названием "Trunk Stable", что ускорило разработку Android 16 и позволило Samsung сократить сроки адаптации One UI 8 после разочаровывающе медленного развертывания One UI 7.
Samsung One UI 8: кто получит крупное обновление Android
- Серия Galaxy S22
- Серия Galaxy S23
- Серия Galaxy S24
- Серия Galaxy S25 (и Edge)
- Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24 FE
- Galaxy A33, A53 и A73
- Galaxy A14, A24, A34 и A54
- Galaxy A15, A25, A35 и A55
- Galaxy A06, A16
- Galaxy A26, A36 и A56
- Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra
Совершенно точно обновление One UI 8 не придет на устройства Samsung, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и другие популярные модели.
10 июня компания Google выпустила стабильную версию Android 16 с самым масштабным редизайном за последние несколько лет. Сразу после выхода обновление стало доступно владельцам Pixel, начиная с Pixel 6.