Эксперты выбрали лучшие смартфоны 2025 года в категории 'топ за свои деньги'

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинги Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности. Все устройства разбили на 5 ценовых категорий. Учитывались розничные цены в Китае и мощность по среднему баллу в бенчмарке AnTuTu.

В самой дешевой категории, до 999 юаней (~140 долларов), лидером стал iQOO Z10x. За эти деньги покупатели получают чипсет Dimensity 7300, 120-герцовый экран, 8 ГБ ОЗУ в базе и аккумулятор 6500 мАч. На втором месте идет iQOO Y300t, а на третьем – Redmi Note 15.

Далее идет топ смартфонов, которые в Китае продаются в диапазоне до 1999 юаней (~280 долларов). Десятку возглавил iQOO Z9 Turbo+. Производитель установил в устройство чип Dimensity 9300+, аккумулятор 6400 мАч и OLED-дисплей 144 Гц. За ним идут OnePlus Ace 5 Racing Edition и OPPO K13 Turbo.

Смартфоны среднего класса – до 2999 юаней (~420 долларов). Здесь лидируют iQOO Z10 Turbo+, OnePlus Ace 5 Extreme Edition и Redmi K80 Ultra. Все они работают на базе чипсета Dimensity 9400 Plus – на текущий момент это самое мощное решение от Mediatek.

Лидером ценового диапазона до 3999 юаней (~555 долларов) стал Realme GT 7 Pro, за которым следуют Honor GT Pro и iQOO 13. Все три модели работают на разогнанной версии Snapdragon 8 Elite.

Самый выгодный для приобретения флагман продает Nubiua: ее Red Magic 10S Pro лидер ценового сегмента от 555 долларов и выше. Конкуренцию ему составляют vivo X200s и Asus ROG 9.

