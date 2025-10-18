Последние патчи безопасности для этих смартфонов вышли в сентябре.

Компания Samsung известна долгой поддержкой своих телефонов, но рано или поздно они тоже устаревают. На днях компания обновила список моделей, которые больше не будут получать обновления, сообщает SamMobile.

В списке обнаружили Galaxy A03s – эта модель была настоящий хитом в 2021-2022 годах, завоевав популярность благодаря оптимальному соотношению цены и качества, и укрепив позицию Samsung в сегменте ультрабюджетных устройств.

Какие смартфоны Samsung больше не будут обновляться:

Samsung Galaxy A03s (август 2021 г.)

Samsung Galaxy A52s (август 2021 г.)

Samsung Galaxy F42 5G (сентябрь 2021 г.)

Samsung Galaxy M32 5G (август 2021 г.)

Для этих смартфонов компания обещала 4 года обновлений и сдержала свои слова: последние обновления безопасности для них вышли в сентябре этого года. В свою очередь полноценные апдейты Android перестали выходить для этих устройств в 2023-2024-м.

Без патчей безопасности эти устройства могут стать уязвимы для вредоносного ПО. Их владельцам рекомендуют обновиться до Galaxy A07, Galaxy F56, Galaxy M36 или Galaxy A56.

Меж тем Samsung продолжает распространение стабильной версии One UI 8 на базе Android 16. На эти 60 устройств Samsung можно установить свежую операционку уже сегодня.

Ранее стало известно, что выход линейки Samsung Galaxy S26 задержится на несколько месяцев. Компания столкнулась с рядом проблем при разработке и дизайне одной из моделей.

