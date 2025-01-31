Рекордное количество обновлений получат все модели семейства Galaxy S24 и S25, а также складные Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.

На рынке смартфонов Apple долгое время считалась лидером по продолжительности поддержки своих iPhone. Все изменилось в прошлом году вместе с выходом серии Galaxy S24, для которой обещает 7 лет полноценной программной поддержки.

С тех пор 7-летняя поддержка распространяется на все флагманские устройства Samsung. Издание SamMobile составило полный список гаджетов, которые максимально долго будут получать обновления.

В список вошли уже представленные или официально анонсированные устройства. Среди них:

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Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S25;

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 Edge;

Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6.

Кроме того, семилетняя поддержка гарантируется и для двух актуальных планшетов Samsung – Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra.

Хотя список устройств с семилетней поддержкой пока что невелик, он будет расширяться по мере выхода новых флагманов. Так, летом Samsung представит новые раскладушки Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Кроме того, некоторые смартфоны среднего класса Samsung уже обновляются 6 лет.

Длительная поддержка означает не только появление в смартфонах новых функций, в том числе на базе ИИ, но и гарантирует стабильность работы и безопасность устройств. Многие конкуренты в мире Android предлагают в среднем 4 года гарантированной поддержки ПО.

22 января Samsung представила флагманы Galaxy S25. Они похожи на прошлогодние, но получили более тонкие рамки и скругленные грани. Одним из главных нововведений стало расширенное меню информации о состоянии батареи, доступное в настройках устройства.

Также Samsung показала супертонкий Galaxy S25 Edge, но дата релиза и стоимость смартфона не уточняются. По слухам, в продажу он поступит в мае, а стоить будет дешевле Galaxy S25 Ultra.

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