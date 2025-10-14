15 сентября Samsung начала распространение стабильной версии One UI 8 на базе Android 16 для смартфонов и планшетов Galaxy. Спустя месяц новую ОС можно установить на более полсотни устройств корейского бренда.
Как пишет ресурс SammyGuru, на сегодняшний день стабильное обновление доступно для следующих устройств:
Смартфоны:
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy Z Fold 6, Flip 6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 5, Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Flip 4
- Galaxy A73
- Galaxy A56, A55, A54, A53
- Galaxy A36, A35, A34, A33
- Galaxy A26, A25
- Galaxy A17, A16, A15
- Galaxy M56, M54, M53
- Galaxy M36, M35, M34, M33
- Galaxy M16, M15
- Galaxy F56, F54
- Galaxy F36, F34
- Galaxy Xcover 7
- Xcover 7 Pro
Планшеты
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra
Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
А уже в ближайшие недели к этому списку присоединятся и другие устройства по мере расширения развертывания. Если все пойдет по плану, до конца ноября One UI 8.0 должны получить все устройства Samsung, которые официально поддерживают новую OC.
Тем не менее, важно отметить, что Samsung, в отличие от Apple, не выпускает обновления по всему миру в одно и то же время. Развертывание происходит поэтапно в зависимости от региона. Проверить наличие обновления можно в "Настройках" →"Обновление ПО"→"Загрузить и установить".
Совершенно точно One UI 8 не получат смартфоны, которые в 2025-м году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и другие популярные модели.