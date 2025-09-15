После долгих месяцев тестирования Samsung начала рассылку стабильной версии One UI 8 (Android 16) на устройствах Galaxy. Вместе с тем был опубликован официальный график распространения прошивки для разных моделей смартфонов и планшетов.
В первую волну обновляемых аппаратов попали флагманы Galaxy S25. Пока One UI 8 начали развертывать преимущественно в Южной Корее. Ожидается, что выпуск в других странах состоится в ближайшее время.
В октябре One UI 8 будет доступна на следующих устройствах:
- Galaxy S24;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy Quantum 6;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23+;
- Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy Quantum 5;
- Galaxy Tab S10+;
- Galaxy Tab S10 Ultra;
- Galaxy Tab S10 FE;
- Galaxy Tab S10 FE+;
- Galaxy A36;
- Galaxy Z Fold 6;
- Galaxy Z Flip 6;
- Galaxy Z Fold Special Edition;
- Galaxy Quantum 4;
- Galaxy S22;
- Galaxy S22+;
- Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy Tab S9;
- Galaxy Tab S9+;
- Galaxy Tab S9 Ultra;
- Galaxy Tab Active 5;
- Galaxy Jump 4;
- Galaxy A35;
- Galaxy Tab S10 Lite;
- Galaxy Tab S9 FE;
- Galaxy Tab S9 FE+;
- Galaxy XCover 7 Pro;
- Galaxy A53;
- Galaxy Buddy 4;
- Galaxy A34;
- Galaxy A25;
- Galaxy Wide 8.
В ноябре финальную One UI 8.0 получат следующие устройства:
- Galaxy Z Fold 5;
- Galaxy Z Flip 5;
- Galaxy Jump 3;
- Galaxy Tab S8;
- Galaxy Tab S8+;
- Galaxy Tab S8 Ultra;
- Galaxy Z Fold 4;
- Galaxy Z Flip 4;
- Galaxy A15;
- Galaxy Buddy 3;
- Galaxy A16;
- Galaxy A24;
- Galaxy A33;
- Galaxy Wide 7;
- Galaxy Jump 2;
- Galaxy Tab Active 5 Pro;
- Galaxy Tab A9;
- Galaxy Tab A9+;
- Galaxy Tab A11.
Это график для южнокорейского рынка, но для других стран, скорее всего, он тоже актуален, пишет SamMobile.
Совершенно точно прошивку One UI 8 не получат телефоны Samsung, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и другие популярные модели.
Ожидается, что One UI 8 станет промежуточным обновлением, сосредоточенным на улучшении функций, добавленных в One UI 7. А вот One UI 8.5 уже должна стать более масштабным обновлением.