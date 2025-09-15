Samsung начала развертывание прошивки OneUI 8 на базе Android 16 / фото SamMobile

После долгих месяцев тестирования Samsung начала рассылку стабильной версии One UI 8 (Android 16) на устройствах Galaxy. Вместе с тем был опубликован официальный график распространения прошивки для разных моделей смартфонов и планшетов.

В первую волну обновляемых аппаратов попали флагманы Galaxy S25. Пока One UI 8 начали развертывать преимущественно в Южной Корее. Ожидается, что выпуск в других странах состоится в ближайшее время.  

В октябре One UI 8 будет доступна на следующих устройствах:

  • Galaxy S24;
  • Galaxy S24+;
  • Galaxy S24 Ultra;
  • Galaxy S24 FE;
  • Galaxy Quantum 6;
  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23+;
  • Galaxy S23 Ultra;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy Quantum 5;
  • Galaxy Tab S10+;
  • Galaxy Tab S10 Ultra;
  • Galaxy Tab S10 FE;
  • Galaxy Tab S10 FE+;
  • Galaxy A36;
  • Galaxy Z Fold 6;
  • Galaxy Z Flip 6;
  • Galaxy Z Fold Special Edition;
  • Galaxy Quantum 4;
  • Galaxy S22;
  • Galaxy S22+;
  • Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy Tab S9;
  • Galaxy Tab S9+;
  • Galaxy Tab S9 Ultra;
  • Galaxy Tab Active 5;
  • Galaxy Jump 4;
  • Galaxy A35;
  • Galaxy Tab S10 Lite;
  • Galaxy Tab S9 FE;
  • Galaxy Tab S9 FE+;
  • Galaxy XCover 7 Pro;
  • Galaxy A53;
  • Galaxy Buddy 4;
  • Galaxy A34;
  • Galaxy A25;
  • Galaxy Wide 8.

В ноябре финальную One UI 8.0 получат следующие устройства:

  • Galaxy Z Fold 5;
  • Galaxy Z Flip 5;
  • Galaxy Jump 3;
  • Galaxy Tab S8;
  • Galaxy Tab S8+;
  • Galaxy Tab S8 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 4;
  • Galaxy Z Flip 4;
  • Galaxy A15;
  • Galaxy Buddy 3;
  • Galaxy A16;
  • Galaxy A24;
  • Galaxy A33;
  • Galaxy Wide 7;
  • Galaxy Jump 2;
  • Galaxy Tab Active 5 Pro;
  • Galaxy Tab A9;
  • Galaxy Tab A9+;
  • Galaxy Tab A11.

Это график для южнокорейского рынка, но для других стран, скорее всего, он тоже актуален, пишет SamMobile. 

Совершенно точно прошивку One UI 8 не получат телефоны Samsung, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и другие популярные модели.

Ожидается, что One UI 8 станет промежуточным обновлением, сосредоточенным на улучшении функций, добавленных в One UI 7. А вот One UI 8.5 уже должна стать более масштабным обновлением.

