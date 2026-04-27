Смартфоны Apple перестали включаться после разрядки до 0%: что известно о проблеме

Гаджет просто перестает реагировать на подключение к зарядке и выглядит полностью нерабочим/

Пользователи новых моделей iPhone начали сообщать о странной проблеме: устройства иногда не включаются после полной разрядки батареи, даже если их подключить к зарядке.

О проблеме рассказал журналист издания 9to5Mac, который столкнулся с ней на своем iPhone Air. После разрядки батареи до 0%, телефон выключился, но при подключении к зарядке не включился обратно. Экран остается полностью черным, без привычного индикатора разряженной батареи.

Судя по сообщениям в сети, подобное поведение наблюдается у части пользователей моделей iPhone 17 и iPhone Air. При этом проблема проявляется нерегулярно и затрагивает не все устройства.

Неочевидный обходной путь нашли сами пользователи: беспроводная зарядка по MagSafe. Если оставить iPhone на ней примерно на 10–15 минут, смартфон "оживает" и после этого нормально заряжается уже любым способом.

Предполагается, что причина может быть связана с программной ошибкой или особенностями управления питанием, из-за которых смартфоны некорректно "просыпаются" после полного разряда. Официальных комментариев от Apple на момент публикации нет.

