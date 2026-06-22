'Нет денег на подзарядку': в Китае робот-гуманоид просил у людей милостыню (видео)

У робота-попрошайки даже была небольшая тарелка для сбора монет и QR-код для приема цифровых платежей.

В китайской провинции Сычуань на улице заметили гуманоидного робота, просящего милостыню. Робот стоял на коленях, сложив руки и кланяясь прохожим, пишет Daily Mail.

Отмечается, что рядом с роботом находилась светодиодная вывеска, которая сообщала местным жителям о том, что у него "нет денег на подзарядку". Также он просил людей "помочь с оплатой счетов за электричество".

В издании добавили, что у робота-попрошайки даже была небольшая тарелка для сбора монет и QR-код для приема цифровых платежей. Личности людей, стоящих за этим роботом, пока не раскрыты.

Видео дня

В сети "цифрового попрошайку" идентифицировали как гуманоидного робота Unitree G1 стоимостью 16 000 долларов. Пользователи соцсетей теперь спорят о том, была ли это тщательно продуманная шутка или странная схема заработка.

Гуманоидный робот установил рекорд Гиннесса по самой длинной прогулке

Ранее компания AgiBot из Шанхая установила новый мировой рекорд. Её робот AgiBot A2 прошёл 106,286 километров без остановки.

Маршрут пролегал от озера Цзиньцзи в Сучжоу до набережной North Bund в Шанхае. AgiBot A2 преодолел расстояние более чем в два раза превышающее длину стандартного марафона, причём без единого выключения.

Вас также могут заинтересовать новости: