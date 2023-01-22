Это первый процессор, преодолевший барьер в 100 тыс. баллов в этом бенчмарке.

Серверный процессор AMD Genoa EPYC 9654, выпущенный в ноябре 2022 года, стал самым быстрым в рейтинге PassMark, обойдя предыдущего рекордсмена Threadripper PRO 5995WX на 30%, что очень много.

EPYC 9654 – 96-ядерный процессор со 192 потоками и тактовой частотой до 3,7 ГГц, основанный на новейшей архитектуре AMD Zen4. Он является лидеров линейки процессоров ЕPYC 9004 "Genoa" пишет Videocardz.

Отмечается, что это первый процессор, преодолевший барьер в 100 тыс. баллов в бенчмарке PassMark, набрав 124 119 баллов. Что интересно, он в два раза быстрее самого мощного на сегодняшний день потребительского процессора Core i9-13900KS, который способен работать на рекордной частоте 6 ГГц.

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А меж тем AMD уже работает над процессорами Threadripper 4-го поколения, которые могут иметь до 96 ядер. Если это так, то мы можем увидеть процессор Threadripper 7000, предлагающий до 50% или даже больше производительности по сравнению со своим предшественником.

Вместе с тем в ближайшие пару месяц ожидается анонс новых процессоров Xeon от Intel для рабочих станций,

Рейтинг настольных процессоров – топ моделей 2022 года

В 2022 году вышло сразу две новые серии процессоров: Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000.

В линейку семейства Raptor Lake 13-поколения вошли бюджетные Core i5-13600K, средние Core i7-13700K и флагманские Core i9-13900K. По сравнению с 12-м поколением, прирост производительности в многопоточном режиме составил до 41%, в однопоточном – до 15%. В то же время обзорщики отмечают, что новая линейка процессоров Intel имеет невероятный потенциал для разгона.

В серию Ryzen 7000 вошли четыре модели – самая производительная включает 16 ядер при частоте до 5,7 ГГц. Новинки построены по техпроцессу 5 нм и архитектуре Zen 4,

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