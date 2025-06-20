Дата 20 июня связана с несколькими запретами и социальными праздниками.

20 июня 2025 года - интересная дата со множеством народных обычаев. Праздник сегодня в Украине посвящен одной профессии, а в мире - нескольким экологическим и социальным акциям. Верующие молятся об избавлении от болезней и тревог.

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Какой сегодня праздник церковный

Общины, которые перешли на новоюлианский стиль, сегодня восхваляют священномученика и епископа Мефодия Патарского. В старом юлианском календаре 20 июня - праздник мученика Феодота Анкирского.

Какой сегодня праздник в Украине

Несколько выдающихся деятелей украинской истории являются именинниками сегодняшней даты - атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский, историк Александр Лазаревский, поэт Борис Гомзин, писатель Иван Антипенко, военный ВСУ и Герой Украины Иван Волочий.

Также известен рабочий праздник сегодня - День экспертной службы МВД Украины. Эти профессионалы занимаются расследованием и раскрытием преступлений.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на эту дату Всемирный день беженцев, который призывает мир к терпимому отношению к переселенцам и к посильной помощи. Из-за войны миллионы украинцев стали беженцами, поэтому для нас это торжество тоже актуально.

Другие международные праздники сегодня - День Wi-Fi, День осведомленности о нистагме, День защиты слонов в зоопарке, День вина Ламбруско, День белоголового орлана.

Среди всемирно почитаемых личностей 20 июня родились композитор Жак Оффенбах, биохимик Фредерик Хопкинс, певец Лайонел Ричи, астронавт Илан Рамон, актриса Николь Кидман.

Какой сегодня праздник народный

У наших предков было принято в эту дату собирать и сушить лекарственные растения, выпасать домашний скот, плести венки. Считалось, что в этот период травы становятся особенно полезными и даруют силу.

О том, какой праздник 20 июня, хорошо знали охотники и рыбаки, ведь выходили на промысел. Люди верили, что в эту дату удастся добыть много рыбы и дичи.

Что нельзя делать сегодня

В народном календаре о каждой дате есть свои погодные приметы, и 19 июня - не исключение:

если тепло, то хорошо уродятся рожь и пшеница;

началась гроза и долго гремит - к граду и сильному ветру;

если в течение дня часто меняется погода, то конец июня будет переменчивым;

пошел дождь - к неурожаю зерна.

Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит вспомнить, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих. Поскольку православные чтят Мефодия Перепелятника, запрещено есть перепелятину, курятину и другое птичье мясо. Также нельзя отказывать в помощи просящим, убивать пауков и клеветать на знакомых - все эти действия приведут к большой беде.

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