Ливитт отказалась сообщить, будет ли Трамп запрашивать разрешение Конгресса на какие-либо удары по Ирану.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение о том, наносить ли удар по Ирану. Как пишет Reuters, заявление Трампа процитировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, действовать или нет, в течение следующих двух недель", — сказал Трамп.

Ливитт сказала, что заявление Трампа было ответом на спекуляции СМИ о "ситуации в Иране". Она отказалась вдаваться в подробности о его графике, в том числе о том, как он оценивает шансы на успех дальнейших переговоров с Ираном.

Видео дня

Она также подчеркнула, что цель Трампа —не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие — остается неизменной, хотя "если есть шанс для дипломатии, президент всегда им воспользуется".

Ливитт отказалась сообщить, будет ли Трамп запрашивать разрешение Конгресса на какие-либо удары по Ирану. Демократы ранее выразили обеспокоенность в связи с сообщениями СМИ о том, что Трамп уже одобрил план нападения на Иран в обход Конгресса, который имеет исключительное право объявлять войну.

В то же время критики заявляют, что за пять месяцев с момента возвращения в должность Трамп установил ряд сроков — в том числе для войны России в Украине, а также для других стран, ведущих переговоры по торговым тарифам — только для того, чтобы приостановить эти сроки или сдвинуть их.

Как отмечает Reuters, срок в две недели является любимым временным отрезком Трампа, он часто устанавливал его как в этом, так и в предыдущем сроке пребывания на посту президента. При этом чаще всего этот срок потом вообще не соблюдался или игнорировался.

США и война на Ближнем Востоке

Ранее СМИ писали, что чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон нанесет удар по Ирану уже в ближайшие дни. Также сообщалось, что не исключено применение тактического ядерного оружия для удара по иранскому объекту Фордо.

Также в США предупреждали, что Иран подготовил ракеты и оборудование для ударов по американским базам в регионе, если США присоединятся к военным усилиям Израиля против страны.

Вас также могут заинтересовать новости: