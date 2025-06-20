Российские пропагандисты заявляют, якобы скоро им уже некого будет менять.

Россия заявляет, что в Украине якобы практически не осталось их пленных для последующих обменов. Однако эта информация не соответствует действительности, заявил председатель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Ложь, намеренно разгоняющаяся с намерением посеять панику, уныние внутри украинского общества, ну и, конечно, нарастить какие-то ура-патриотические настроения внутри России", – отметил он в комментарии "LIGA.net".

Еще в мае, после первого этапа крупного обмена пленными "1000 на 1000", пропагандисты заявляли, что в украинском плену находится всего 1300 российских военнослужащих, тогда как в российском плену — около десяти тысяч воинов ВСУ.

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"Россия возвращает домой почти всех своих военнослужащих, попавших в плен за три года СВО. Украина – менее 10%", – писали они. Юсов, в свою очередь, заявил о противоположном.

"Работа по пополнению обменного фонда будет продолжена, несмотря на различные манипуляции. Мы не комментируем конкретные цифры, но речь идет о тысячах российских оккупантов в украинском плену", – добавил представитель ГУР.

Что известно об обменах пленными с Россией

Ранее УНИАН сообщал, что последний обмен пленными произошел в четверг, 19 июня. Домой вернулись бойцы Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. "Спасибо всем, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель - освободить каждого и каждую", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, недавно проходило несколько этапов возвращения домой раненых и тяжелобольных бойцов. Среди освобожденных сегодня есть Защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет.

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