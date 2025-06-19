Для российского диктатора завершение войны против Украины без достижения его основных политических целей было бы равнозначным поражению.

Не так давно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил российскому диктатору Владимиру Путину довольно "привлекательные" условия прекращения огня в войне РФ против Украины. Пауза не только позволила бы оккупантам восстановиться, но и потенциально могла бы привести к снятию некоторых санкций и дала шанс на нормализацию отношений Москвы с Вашингтоном.

Об этом в материале для Foreign Affairs пишет почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона, политолог Лоуренс Д. Фридман. По его мнению, у правителя РФ может быть несколько причин для того, чтобы не соглашаться на прекращение огня.

"Во-первых, для него нет более важного вопроса, чем Украина. Обеспечение того, что эта страна никогда не сможет быть по-настоящему независимой от России, имеет важное значение для его наследия. Кроме того, он не считает войну такой, в которой нельзя победить. Несмотря на чрезвычайно медленный прогресс российских войск за последние 18 месяцев, он считает, что общее превосходство России в силе в конце концов окажется решающим, и что в конце концов Украина будет просто разгромлена российской силой", – пишет Фридман.

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Профессор также допустил, что Путин считает прекращение огня вдоль нынешней линии фронта "нестабильным по своей сути". Он отметил, что если Россия сохранит контроль над теми украинскими территориями, которые удерживает сейчас, то "она останется с экономически неактивным, обезлюдевшим, поврежденным куском Украины, который нужно будет интенсивно охранять". В то же время длинную границу с Украиной России нужно было бы усиленно защищать, добавляет Фридман.

По словам автора, для российского диктатора завершение войны против Украины без достижения его основных политических целей было бы равнозначным поражению. Кроме того, такой сценарий вызвал бы глубокое раздражение патриотического, ультранационалистического блока, который он культивировал и воспитывал во время войны.

"Более умеренная российская элита, возможно, почувствовала бы облегчение от такого исхода, но учитывая, что она мало что получила за такие дорогостоящие усилия, ее все равно ждала бы опасная расплата. Многие начнут задаваться вопросом: "Стоило ли оно того стоило?" и задаваться вопросом об ошибочности российского руководства", – продолжил Фридман.

Но это не единственные весомые мотивы, по которым Путин может избегать сделки. В частности, в случае такого развития событий он потерял бы лицо перед своими ключевыми партнерами – Китаем, Ираном и Северной Кореей – а также в тех государствах "глобального большинства", на которые он стремился произвести впечатление и даже возглавить их.

К тому же, диктатор убедил Россию в том, что она ведет длительное противостояние с Западом, и принятие даже временного перемирия в Украине "может ободрить его противников в НАТО", пишет автор.

"Они могут попытаться воспользоваться любым признаком слабости. Кроме того, Путин знает, что любое ослабление санкций, которое придет с прекращением огня, будет ограниченным и условным. Даже если бы Трамп был склонен быть более щедрым, Европейский Союз и Великобритания, скорее всего, будут сопротивляться. В конце концов, Путин имеет основания сомневаться в крупных экономических сделках, которые обещает Трамп. Выйдя из нестабильной экономики России, которая замедляется, многие западные компании и инвесторы не будут спешить возвращаться", – обращает внимание профессор.

Поэтому, по его словам, для России опасность проигрыша столь же велика, как и выгоды от победы.

"Если бы Путин считал, что Трамп может действовать таким образом, что сделает проигрыш России более вероятным, усиливая санкции или расширяя военную поддержку Украины, он, возможно, был бы склонен отнестись к его предложениям более серьезно. Зато перспектива того, что Трамп прекратит поддержку Украины, добавляет Кремлю уверенности в окончательной победе", – резюмировал Лоуренс Д. Фридман.

Война в Украине: это стоит знать

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Им стал Геннадий Шаповалов. Он был командующим войсками оперативного командования "Юг".

Тем временем Сенат США отложил рассмотрение жестких санкций против России. Произошло это на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Рассмотрение документа решили отложить как минимум до июля.

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