Было зафиксировано пять "прилетов" по городу.

Российские оккупационные войска в очередной раз терроризируют Харьков. Враг атаковал город дронами.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, было зафиксировано пять "прилетов". В одном из случаев произошло попадание во двор многоэтажки. Там, по словам городского головы, выбиты стекла, повреждены машины.

По состоянию на 00:17 было известно о нескольких пострадавших в результате атаки.

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"На данную минуту известно о трех пострадавших – один травмирован, двое с острой реакцией на стресс. Около 50 авто во дворе многоэтажки повреждены", – писал Терехов.

В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших есть дети – это две девочки 12 и 17 лет.

"В результате попадания БпЛА горит крыша незаселенного многоэтажного дома. Также в результате "прилетов" поврежденыгражданские автомобили. На месте работают подразделения ГСЧС. Угроза ударных БпЛА для города сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя", – отмечал он.

Атаки РФ по Украине

Ежесуточно российские захватчики атакуют Украину различными средствами. 17 июня враг совершил очередной массированный удар. В Киеве был прилет по многоэтажке – только там Россия убила более 20 человек. В целом жертвами атаки на столицу в тот день стали 28 человек. Более 140 – пострадали.

Российский диктатор Владимир Путин цинично прокомментировал удар по Киеву, заявив журналистам, что оккупанты якобы били по объектам оборонной промышленности:

"Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны. Удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса", – выдал он.

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