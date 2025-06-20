Такие средства могут быть неоднократными и использованы после других людей.

Обычно во время путешествий в вашем гостиничном номере есть бесплатные одноразовые вещи для личной гигиены, однако эксперт советует не пользоваться ими. В частности содиректор Cheap Deals Away Дон Морвуд предупредила, что содержимое этих бутылок не всегда является тем, чем кажется, передает Express.

"Путешественники часто считают, что туалетные принадлежности в отелях являются безопасными и свежими, но реальность может быть совсем другой", - объяснила она.

По ее словам, одной из главных проблем является не совсем качественные баночки для различных жидкостей.

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"Я слышала от путешественников, которые находили баночки с поврежденными пломбами или продукты, которые пахнут совсем не так, как указано на этикетке. Некоторые отели экономят, наполняя фирменные баночки продуктами общего потребления или, что еще хуже, баночками, которые не были должным образом очищены между использованиями", - отметила Морвуд.

Эксперт добавила, что практика наполнения баночек роскошных брендов дешевыми альтернативами является гораздо более распространенной, чем можно представить, особенно, если вы забронировали недорогой отель.

Еще одна проблема связана с повторным наполнением и использованием контейнеров. Она заключается в том, что они могут быть ненадлежащим образом очищены между выездом гостей и заселением новых.

"Вы можете думать, что получаете свежий продукт, но некоторые отели просто доливают баночки, а не заменяют их полностью. Это создает ужасные условия гигиены", - подчеркнула Дон.

Эксперт также добавила:

"Основное внимание уделяется тому, чтобы туалетные принадлежности выглядели дорогими и роскошными, но их содержимое может не соответствовать изысканной упаковке. В некоторых случаях сам продукт может расслоиться или изменить консистенцию, что свидетельствует о том, что он пролежал там гораздо дольше, чем должен был".

В то же время есть перечень признаков, свидетельствующих о том, что следует избегать таких вещей в отеле:

поврежденные или отсутствующие пломбы;

необычная консистенция и/или цвет;

странные запахи;

липкие или грязные внешние поверхности бутылок;

общие или рукописные этикетки.

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