Он считает, что украинская армия полностью освоила новые методы ведения боевых действий и постоянно применяет их на практике.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что на данный момент, украинская армия является самой мощной в Европе.

"Украина уже более трех лет ведет масштабную войну, очень быстро внедряет инновации и делает это каждый день. Украинская армия полностью освоила новые методы ведения боевых действий и постоянно применяет их на практике. Это, конечно, отличает ее от других армий в Европе, которые проводят учения и выполняют миссии в отдельных частях мира, но не в войне такого масштаба и с такими стремительными изменениями", - сказал он Укринформу.

По его словам, в некоторых аспектах, таких как Воздушные силы, Украина до сих пор имеет больше опыта советского прошлого и сейчас активно переходит к стандартам НАТО.

Видео дня

"Есть направления, где это развитие еще продолжается, и мы, конечно, можем помочь и уже помогаем в этом. Но если посмотреть в целом, то, по моему мнению, Украина на данный момент имеет самую большую, самую мощную и в отдельных аспектах самую инновационную армию в Европе", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Украинские солдаты для борьбы с оптоволоконными дронами используют наиболее низкотехнологичное оружие - дробовики. Это длинноствольное оружие, которое может стрелять разрушительным потоком снарядов. Самым распространенным типом является 12-й калибр.

Как писал Business Insider, оптоволоконные беспилотники невозможно остановить или сбить с курса с помощью помех и других форм радиоэлектронной борьбы, поэтому все, что остается украинским бойцам - физически их сбивать.

Вас также могут заинтересовать новости: