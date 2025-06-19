Похоже, иранские власти пытаются экспортировать как можно больше нефти, пока еще есть возможность.

Иран пытается спешно экспортировать добытую нефть, пока Израиль не уничтожил эти запасы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, которые зафиксировали повышенную логистическую активность иранцев.

Основная масса иранской нефти экспортируется через нефтяной терминал на острове Харк в Персидском заливе. Расположенные на острове резервуары имеют "плавучую" крышу, которая поднимается, когда хранилище наполнено нефтью, и опускается, когда нефть выкачивают из него.

Спутниковые снимки от 11 июня показывают, что почти у всех больших резервуаров крыши были внизу, то есть нефти в хранилищах было не очень много. Но на снимках от 18 июня видно, что крыши резервуаров находятся в самом высоком положении, то есть емкости полностью заполнены нефтью.

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В Bloomberg трактуют это как попытку Ирана перекачать как можно больше нефти из внутренних районов страны на танкеры в море, а нефтехранилище на острове Харк является промежуточным звеном в этом процессе. Если нефть удастся перегрузить на океанские танкеры, это гарантирует Тегерану продолжение денежных поступлений еще по крайней мере на некоторое время, говорится в публикации.

Согласно данным TankerTrackers.com, в течение пяти дней, когда начались израильские удары по Ирану, среднесуточные объемы экспорта нефти из этой страны выросли на 44% по сравнению с нормой.

Поскольку нефтяной терминал на острове Харк является уязвимой целью для возможного удара Израиля, нефтяные танкеры держатся подальше от острова. И только, когда наступает их очередь загружаться, они "бросаются" к терминалу, стараясь проводить там как можно меньше времени.

Ирано-израильская война: последние новости

Как писал УНИАН, обозреватели обратили внимание на то, что Китай поспешил осудить Израиль за удары по Ирану, но не спешит оказывать Тегерану реальную помощь в виде оружия, или чего-то другого, что бы было полезным в военном противостоянии.

Также мы рассказывали, что Иран якобы подготовил запас ракет для ударов по американским базам на Ближнем Востоке на случай, если США тоже вступят в войну.

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