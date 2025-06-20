Погода 20 июня испортится и в Харьковской области.

На сегодня, 20 июня, в Харькове ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"Днем 20 июня по городу и по области ожидается гроза", - прогнозируют синоптики.

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Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Также, по данным синоптиков, днем 20 июня по городу и по области ожидаются порывы ветра, 15 - 20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают синоптики.

20 июня на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь, днем - также незначительные осадки, местами с грозами. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться днем в пределах 16-21°.

В Харькове сегодня также прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер - северо-западный, с такими же порывами, а температура воздуха составит 12-14° ночью и 17-19° днем.

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