Салон самолета - это общественное пространство, где стоит уважать людей вокруг.

Зарубежный отдых становится все более привычным в наше время, и практика показывает, что далеко не все туристы понимают особенности прохождения контроля в аэропорту и границы дозволенного во время пребывания в самолете. Об этом пишет Express.

Бывшая стюардесса Ким Деллер, которая сейчас работает в туристической компании, занимается именно тем, что объясняет клиентам, как вести себя на отдыхе, в частности в самолете. Вот ее список того, что строго не рекомендуется делать во время полета:

Класть ноги на сиденье . По словам бывшей бортпроводницы, "худшее, что" могут сделать пассажиры, это положить ноги на сиденье. "Это негигиенично, излишне, невежливо и демонстрирует полное пренебрежение к другим пассажирам", - отметила Деллер. Снимать обувь и носки . Такое поведение "абсолютно запрещено" в самолете, говорит женщина. Пользоваться гаджетами на большой громкости . "Еще одним очень раздражающим поведением является использование гаджетов или устройств без наушников. Вы находитесь в небольшом пространстве, и вас все слышат", - отмечает бывшая стюардесса. Разговаривать, когда бортпроводники проводят инструктаж о безопасности . Даже если вы уже не впервые пользуетесь самолетом и считаете, что не услышите ничего нового, не мешайте другим пассажирам, которые хотят послушать инструктаж от стюардесс перед полетом. Вставать с кресла сразу после приземления . "На самом деле нет необходимости спешить вставать, готовясь к высадке, пока самолет полностью не остановится. Если у вас есть багаж в багажном отделении, он может появиться на ленте через некоторое время, поэтому нет смысла пытаться первым выйти из самолета", - объясняет Ким Деллер. Откидывать спинку сиденья без лишних вопросов . Многие люди откидывают спинку своих сидений, не спрашивая пассажира позади них. Но это элементарная вежливость - сначала убедиться, не создадите ли вы этим действием проблемы человеку сзади.

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Как писал УНИАН, опытные путешественники никогда не меняются местом в самолете с незнакомцем. Стюардесса рассказала, почему не стоит этого делать.

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Также мы писали, почему в начале полета в салоне самолета можно услышать "странное жужжание". Пилот коммерческой авиации рассказал, что на самом деле означает этот звук.

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