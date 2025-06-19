Этот дворянин, вероятно, был частью аристократии того времени, чуть ниже короля Синезубого в социальной иерархии.

Археологи обнаружили в Дании 30 могил эпохи викингов, вероятно, принадлежавших элитной семье, которая могла служить под началом Харальда Синезубого, знаменитого короля Дании и Норвегии, правившего в X веке.

Как пишет Live Science, в замечательных могилах были найдены монеты, жемчуг и керамика, согласно переводу заявления Музея Моэсгаарда, который руководил раскопками.

Захоронения эпохи викингов (793-1066 гг. н. э.) обнаруживаются нечасто, сообщила археолог музея и руководитель раскопок на месте захоронения Лив Стидсинг Рехер-Лангберг. По ее словам, большинство могил этого времени найдены с небольшим количеством или без погребального инвентаря. Однако эти недавно обнаруженные захоронения в Лисбьерге, недалеко от Орхуса, содержали необычайно большое количество роскошных предметов, что позволяет предположить, что похороненные в них люди были зажиточными и имели высокий статус.

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"Место захоронения здесь, в Лисбьерге, весьма особенное", - сказала ученая.

Археологи нашли неподалеку ферму вождя, поэтому они связали эти могилы с ним. Этот дворянин, вероятно, был частью аристократии того времени, чуть ниже короля Синезубого в социальной иерархии. Он был чрезвычайно влиятельным, объединив племена региона в одно королевство - вот почему технология, объединяющая электронные устройства, названа в его честь.

"Вождь в Лисбьерге обладал огромной властью - экономической, политической, религиозной и социальной", - сказала Рехер-Лангберг.

Интересно, что могилы, которые, вероятно, датируются концом 900-х годов, различаются по размеру и экстравагантности. Это различие может указывать на смешение социальных статусов среди похороненных, возможно, семьи вождя и их порабощенных людей, говорится в заявлении археологов.

"Самой исключительной" могилой была женская шкатулка, сообщила Ная Кьяргорд Лаурсен, представительница Музея Моесгор. Гроб имел самые лучшие детали, заклепки и усовершенствованный запорный механизм.

Отмечается, что используя рентгеновское сканирование, команда обнаружила, что в шкатулке находились богато украшенные личные вещи, включая драгоценности, иглу и элегантную пару ножниц. Они нашли больше вещей в других могилах, а также зубы и кости некоторых из похороненных людей.

Предварительные исследования в этом районе показали, что там были следы доримского железного века (500-1 гг. до н. э.). Но даже после того, как поблизости была обнаружена ферма вождя, у них не было никаких оснований предполагать, что там также были могилы эпохи викингов. Рехер-Лангберг сказала:

"Это был огромный сюрприз. Мы просто не ожидали найти могилы".

Когда раскопки почти завершены, команда отправила многие из объектов на анализ и сохранение в отдел естественных наук и охраны природы музея, рассказал Кьергорд Лаурсен. Человеческие останки, дерево и почва из раскопок также будут проанализированы.

"Надеюсь, все это приведет к еще большему количеству исследований в этом районе", - добавила Рехер-Лангберг.

Важно, что эти артефакты будут выставлены в Музее Мосгаарда в Дании этим летом.

Новости об изучении викингов

Более 1100 лет назад женщины-викинги поддерживали тесную дружескую связь со своими четвероногими друзьями. Это подтверждает недавнее археологическое открытие в Норвегии церемониальной ладьи X века. Место захоронения, вероятно, принадлежавшее элитной женщине викингов, выявило трогательную деталь: собаку, осторожно положенную у ее ног. Археологи из Арктического университета Норвегии исследовали останки скелета в "лодочной могиле", найденной на норвежском острове Сенья.

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