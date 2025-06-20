Пара была год в браке.

Известный украинский актер и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который в прошлом году получил тяжелую травму на фронте, официально развелся с женой Ольгой Мерзликиной.

Эту новость сообщила в своем Instagram экс-избранница комика. Она опубликовала свидетельство о расторжении брака с Виктором, которое получила вчера, 19 июня. Остальную информацию Ольга прикрыла рукой.

К слову, Виктор сыграл свадьбу с Ольгой в марте 2024 года. Через некоторое время мужчина получил на фронте осколочное ранение в голову. Розовому сделали несколько операций и он до сих пор проходит тяжелую реабилитацию, а все это время его жена была рядом и поддерживала воина. Однако в мае пара неожиданно объявила о разводе.

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По словам Ольги, причиной такого решения стали измены Виктора, которые были до их официального брака. Они пытались спасти отношения и ходили на семейную терапию, однако все же решили пойти разными путями.

Напомним, ранее экс-супруга Виктора Розового удивила подробностями их отношений.

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