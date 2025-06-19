Он отметил, что надо продолжать работу с партнерами по антироссийским санкциям.

Встречи в Стамбуле были нужны России, чтобы затянуть принятие новых санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, и сейчас Москве это удается. Не помогает Украине и ситуация на Ближнем Востоке, ведь из-за обострения подскочили цены на нефть.

Об этом в интервью "Суспільному" сказал первый заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации на переговорах в Стамбуле и бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он подчеркнул, что надо продолжать работу с партнерами по антироссийским санкциям.

"Санкции должны усиливаться, и санкции должны быть такими, которые сделают невозможным со временем – потому что мгновенно это сделать невозможно – финансирование войны в Российской Федерации. Или в значительной степени подорвать это финансирование. Эти санкции должны касаться как теневого флота, так и понижения предельной цены нефти", – пояснил он.

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По словам Кислицы, этот вопрос стал особенно актуальным в контексте событий на Ближнем Востоке. Также есть значительный объем возможных санкций, связанный с финансовыми делами и расчетами, выводом дополнительных российских банков из системы SWIFT.

"Также есть огромная проблема – это проблема наличия в оружии и системах, которые используются Российской Федерацией против нас, компонентов третьих сторон, в том числе и западных стран", – продолжил он.

Первый заместитель главы МИД подчеркнул, что сама концепция санкций никогда не имела мгновенного характера достижения конечного результата.

"То, что санкции принимаются медленно и такими волнами, не помогает нам. Так же не помогает ситуация и на Ближнем Востоке, потому что в первые часы после нанесения Израилем ударов по Ирану цены на нефть выросли на 13-14%. В том числе на российскую. Будет ли это носить устойчивый характер, трудно сказать до сих пор. Многое зависит от того, каким образом ситуация на Ближнем Востоке будет урегулирована или по крайней мере деэскалирована", – констатировал Сергей Кислица.

Санкции против России: вы могли это пропустить

Сенат Соединенных Штатов Америки отложил рассмотрение жестких санкций против России. Среди причин в СМИ называют обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока воздерживается от введения новых санкций против РФ, поскольку хочет сначала увидеть, будет ли подписано мирное соглашение между Украиной и Россией. Он призвал не забывать, что санкции очень дорого стоят Америке.

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