Вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов находится в плановой командировке в странах Европейского Союза. Об этом сообщила его пресс-служба в комментарии "Украинской правде".

"Командировка проходит в штатном режиме. Обращаем внимание, что подобные рабочие поездки являются привычной частью работы вице-премьер-министра. Попутно напоминаем, что ход рабочих встреч вице-премьер-министра, в частности в зарубежных командировках, освещается на официальной странице Алексея Чернышева в Facebook и на официальных ресурсах Министерства национального единства", - отметили там.

В пресс-службе не захотели отвечать на вопрос, как долго еще продлится командировка министра и планирует ли он возвращаться в Украину.

Издание отмечает, что 17 июня Министерство национального единства организовывало всеукраинский форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", в котором Чернышов участвовал по видеосвязи.

19 июня сам министр писал, что в рамках рабочего визита в ЕС провел ряд встреч с представителями Совета Европы. Он добавил к сообщению фотографии, в частности с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой. Также, по его словам, он провел рабочую встречу с делегацией Европейского парламента в Парламентский комитет ассоциации Украина - ЕС.

Журналист-расследователь Михаил Ткач отметил, что на прошлой неделе НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова, один из которых был уже у границы. Речь идет о бывшем госсекретаре Минрегиона Василии Володине и бывшем советнике министра Максиме Горбатюке. По информации УП, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения подозрений соратникам он оказался в командировке за границей.

Коррупционные дела в Украине

В мае 2024 года стало известно, что бывшего заместителя руководителя Офиса президента подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Позже стало известно, что речь идет об Андрее Смирнове.

16 апреля 2025 года сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили его на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. 5 мая его отправили в СИЗО с правом внесения залога в 18 миллионов гривен, который за него внесли уже на следующий день.

