Они демонстрируют оптимальный баланс цены и производительности.

Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров для игр в 2022 году. Они демонстрируют оптимальный баланс цены и производительности.

Авторы считают, что линейка Intel 13-го поколения, которая поступила в продажу на прошлой неделе, предлагает лучшее соотношение цены и качества, а также имеет невероятный потенциал для разгона.

В свою очередь семейство процессоров Ryzen 7000 хоть и демонстрирует впечатляющую производительность в играх (по сравнению с предыдущим поколением прирост достигает до 35%), но имеет сравнительно высокую цену по сравнению с конкурентом.

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В целом, лучшим недорогим процессором для игр признали Intel Core i5-12400. В качестве альтернативы до $200 подойдут AMD Ryzen 5 5600.

В категории "лучшее соотношение цены и производительности" победил Intel Core i9-13900K.

Среди "середнячков" лучшим признали Intel Core i5-13600K, а среди бюджетных моделей – Core i3-12100 и Core i3-12100F.

Победителем в категории процессоров для игр начального уровня стал AMD Ryzen 5 5600G.

Из чего собрать игровой компьютер в 2022 году

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, самой популярной видеокартой среди игроков по-прежнему остается "старый-добрый" GeForce GTX 1060.

В разделе, посвященному процессору, доминируют ПК с 6-ядерным CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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