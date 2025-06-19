По словам министра обороны Нидерландов, имперские амбиции российского диктатора выходят и за пределы Украины.

Несмотря на то, что Россия имеет ограниченные успехи на фронте, она все равно продолжает представлять серьезную угрозу. Такое мнение высказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью "Укринформ".

"Мы видим, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал: производит больше вооружений, вербует больше солдат. И мы также видим, что это происходит не только с целью агрессии против Украины, но и для подготовки к потенциальному конфликту за пределами Украины. Мы также видим, что они пополняют свои запасы вооружения и в других регионах России", - подчеркнул политик.

По его словам, все эти действия РФ вызывают "большое беспокойство". Брекельманс отметил, что имперские амбиции российского диктатора Владимира Путина выходят за пределы Украины, ведь он хочет восстановить влияние советской империи в странах Балтии и на других территориях.

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"Поэтому я считаю, что это очень серьезная угроза, именно поэтому я полностью поддерживаю военные планы НАТО, которые разрабатываются не только для защиты территории Альянса, но и для сдерживания России", - добавил министр.

Также он выразил надежду, что перемирие между сторонами конфликта может стать возможным. Глава Минобороны Нидерландов считает хорошим то, что Украина показала свою готовность к диалогу, переговорам и прекращению огня.

"Но мы, конечно, видим отсутствие такой готовности со стороны России. И я думаю, что нам нужно попытаться изменить основную динамику. Я часто говорю об этом своим коллегам. Потому что пока Путин думает, что, продолжая войну, он будет в лучшем положении, думаю, он и дальше будет воевать и не будет склоняться к компромиссам. Ему безразлично, что он ежедневно теряет тысячу или больше солдат. И это абсолютно абсурдно, если посмотреть на территорию, которую он таким образом приобретает. Но пока он думает, что боевые действия в его интересах, что время работает на него, и что через месяц или год его позиция будет сильнее, к сожалению, он не остановится", - подчеркнул политик.

По его словам, страны НАТО должны усиливать давление на РФ, чтобы ослабить ее позиции. Также нужно дальше поддерживать Украину, чтобы она становилась еще сильнее.

"Если это удастся, тогда, думаю, Путин будет вынужден сесть за стол переговоров и пойти на компромисс", - подытожил Брекельманс.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сделала заявление относительно третьего раунда переговоров с Украиной. По ее словам, российская делегация готова после 22 июня приехать в Стамбул, чтобы "продолжить переговоры с украинской стороной".

Захарова добавила, что сейчас обсуждаются конкретные сроки третьего раунда переговоров, поэтому уже скоро о них станет известно. В Украине пока не прокомментировали такое заявление.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что завершение войны в Украине должна диктовать жертва, а не агрессор. Он подчеркнул, что РФ надо принудить к справедливому и устойчивому миру для Украины.

"Это позиция Украины, которую мы четко подчеркиваем с первого дня этой ужасной неспровоцированной войны, где Украина является жертвой, а Россия является агрессором. Украина хочет мира превыше всего, но не мира любой ценой. Поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы эта война завершилась справедливым миром", - добавил Стефанчук.

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