Иран все еще имеет современные ракеты и атакует ими Израиль, заявил собеседник журналистов.

Израильская система "Железный купол" стала пропускать больше вражеских ракет. За последние 24 часа было перехвачено лишь 65% выпущенных Ираном целей, тогда как накануне этот показатель составлял почти 90%.

Об этом на условиях анонимности рассказал телеканалу NBC News бывший высокопоставленный чиновник разведки Израиля, который продолжает получать ежедневные разведывательные данные. У Ирана все еще есть "очень современные ракеты", и он их использует, добавил собеседник журналистов.

Отмечается, что более быстрые иранские ракеты, запущенные за последние сутки, также дали Израилю меньше времени на подготовку до того, как снаряды приблизятся к намеченным целям. Ранее предупреждение поступало примерно за 10-11 минут до падения ракет.

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"Но сегодня утром это было за шесть или семь минут. Это означает, что ракеты, вероятно, были гораздо быстрее, чем предыдущие. Что еще важнее, иранцы имеют навигационную систему для завершающей фазы атаки, которая помогает им быть очень точными и атаковать именно те цели, которые они хотят, как больница в Беэр-Шеве", – пояснил собеседник журналиста.

Чиновник добавил, что несмотря на значительные потери в руководстве Ирана, которые страна понесла после неожиданной атаки со стороны Израиля, Тегеран все еще имеет запасы ракет.

Собеседник говорит, что "кое-кто в Израиле и в регионе преждевременно списывают способность страны к реагированию". По словам чиновника, иранский режим имеет "решимость и способность продолжать и поддерживать атаки, поэтому мы должны быть гораздо более осторожными, когда говорим о неизбежном крахе режима, который далек от правды".

Иран – Израиль: последние новости

Иран подготовил ракеты для ударов по базам Соединенных Штатов Америки, расположенных в регионе, на тот случай, если Дональд Трамп вступит в конфликт, разгоревшийся на Ближнем Востоке, и поддержит усилия Израиля. Отмечается, что Тегеран уже официально предупредил Вашингтон о последствиях и пригрозил полномасштабной войной.

Между тем Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Во время одной из последних атак иранские силы нанесли удар по одной из крупнейших израильских больниц – речь о медицинском центре Сорока, где обслуживают около 1 миллиона жителей юга страны.

В то же время Израиль ударил по иранскому ядерному реактору в Араке.

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