Полномочия Трампа, как президента США, заканчиваются в январе 2029 года.

Войну в Украине "желательно" закончить при нынешней каденции президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он в частности рассказал, что сегодня побывал на месте попадания российской ракеты по жилой многоэтажке в Киеве, где погибло 23 человека.

"Обычный жилой дом. Ракета прошла через все этажи до подвала. Никакого военного смысла в этом ударе не было, абсолютно ничего России это не добавило в военном плане. Это сознательный террор, то же, что российская армия при Путине делала везде: от Чечни до Сирии", - отметил он.

Видео дня

Президент подчеркнул, что нынешнего уровня глобальной солидарности с Украиной и глобального давления на Россию недостаточно, и санкции надо "значительно" усиливать.

"И желательно закончить войну в этом сроке Президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции нужны. Дипломатия нужна. Безопасность нужна", - сказал Зеленский.

Справка УНИАН. Если не произойдет форс-мажора, полномочия Дональда Трампа, как президента США, должны закончиться 20 января 2029 года.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня президент назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ вместо Михаила Драпатого. Должность получил бывший командующий оперативного командования "Юг" Геннадий Шаповалов.

Также мы рассказывали, что Россия перебросила свои лучшие подразделения операторов БПЛА с Курщины на Донбасс. Украинские военные говорят, что уже почувствовали последствия.

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