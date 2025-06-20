Дата 21 июня известна несколькими мировыми праздниками и астрономическим событием.

Сегодня в мире наступает важное астрономическое событие, с которым связано несколько народных примет. Православные верующие стараются сделать доброе дело, а в мире 21 июня - праздник нескольких видов спорта и досуга.

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Какой сегодня праздник в мире

Во всем северном полушарии наступает день летнего солнцестояния - самый долгий в году. В эту дату солнце находится в самой высокой точке небосвода. В южном полушарии все наоборот - зимнее солнцестояние с самой длинной ночью.

Известны также многие международные праздники сегодня. Это День йоги, День скейтбординга, День селфи, День гуманизма, День гидрографии, День жирафа, День солидарности атеистов.

21 июня появились на свет выдающиеся люди, получившие всемирную известность - философ Жан-Поль Сартр, актриса Джуди Холидей, писательница Франсуаза Саган, британский принц Уильям Уэльский, режиссер и сценарист Лана Вачовски, писатель Анджей Сапковский, певица Лана Дель Рей.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы чествуют память талантливых личностей, рожденных в сегодняшнюю дату - художник Давид Бурлюк, ракетный инженер Юрий Кондратюк, этнограф Катерина Грушевская, певцы Тарас Чубай и Тарас Тополя, воины ВСУ и Герои Украины Сергей Губанов и Иван Банк.

Сегодня отмечается День золотой пекторали из кургана Толстая Могила. Эта роскошная находка скифских времен была обнаружена 21 июня 1971 года.

Есть ещё профессиональный праздник сегодня в Украине - День сотрудника службы контроля по регулировании цен. Эти работники следят за тем, чтобы стоимость товаров и услуг не была завышена.

Какой сегодня праздник церковный

Верующие, которые перешли на современный стиль, вспоминают мученика Иулиана Тарсийского, которому молятся о преумножении добра и помощи в решении жизненных трудностей.

Некоторые православные общины остались преданны старому стилю, но не всем известно, какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре - день восхваления мученика Феодора Стратилата.

Какой сегодня праздник в народе

В языческие времена на летнее солнцестояние отмечали Ивана Купала. Селяне собирали душистые и полезные травы, купались в водоемах, плели венки и прыгали через костер.

Также 21 июня известно под названием Ульянов день. Наши предки верили, что в праздник сегодня надо сделать хорошее дело или безвозмездно помочь кому-то, при чем о поступке нельзя рассказывать. Тогда святой Ульян благословит человека.

Что нельзя делать сегодня

За несколько столетий люди составили погодные приметы на каждый день. В эту дату известны такие:

если гремит гром, то конец месяца будет непогожим;

выпало много росы - к богатому урожаю;

если после дождя небо осталось пасмурным, то в ближайшие недели ещё будут осадки, а если появилась радуга, то начнется жара.

Вспоминая, какой праздник 21 июня празднуют в народе, становятся очевидными его запреты. Запрещено творить зло, мстить и пакостить другим, вредить природе, ругаться, вспоминать прежние обиды. Плохой приметой считается рубить липу.

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