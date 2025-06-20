Отмечается, что американские военные "не сомневаются в эффективности бункерных подрывников для ликвидации объекта Фордо".

Соединенные Штаты Америки не исключают применения тактического ядерного оружия для удара по иранскому объекту Фордо.

Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома сообщила в соцсетей Х журналистка Fox News Жаки Хайнрих. По ее словам, американские военные "не сомневаются в эффективности бункерных подрывников для ликвидации объекта Фордо".

Собеседник журналистки также отрицает, что "любые варианты (включая тактическое ядерное оружие) были сняты с повестки дня".

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Что предшествовало

Заявление Жаки Хайнрих касается материала издания The Guardian, в котором журналисты писали о том, что американский президент Дональд Трамп до сих пор не принял решение об ударе по ядерному объекту Фордо в Иране из-за неуверенности в том, что даже бомба GBU-57 весом 13,6 тонны сможет гарантированно его уничтожить.

Собеседники издания отметили, что эффективность GBU-57 была предметом глубоких споров в Пентагоне с начала каденции Трампа. Из-за того, насколько глубоко расположен объект Фордо, допускалось, что уничтожить его может только тактическое ядерное оружие. Но президент США такой вариант не рассматривает, утверждали журналисты:

"Трамп не рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия по Фордо, и такую возможность не представили министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн во время встреч в ситуационной комнате Белого дома, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом. Но представителям оборонного ведомства, которые участвовали в брифинге, было сказано, что использование обычных бомб, даже в составе более широкого ударного пакета из нескольких GBU-57, не проникнет достаточно глубоко под землю и нанесет достаточно вреда, чтобы обрушить тоннели и похоронить его под завалами", – говорится в материале.

Отмечалось, что Трамп все еще ожидает, что угроза вмешательства США в конфликт заставит Иран сесть за стол переговоров.

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