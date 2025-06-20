Соединенные Штаты Америки не исключают применения тактического ядерного оружия для удара по иранскому объекту Фордо.
Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома сообщила в соцсетей Х журналистка Fox News Жаки Хайнрих. По ее словам, американские военные "не сомневаются в эффективности бункерных подрывников для ликвидации объекта Фордо".
Собеседник журналистки также отрицает, что "любые варианты (включая тактическое ядерное оружие) были сняты с повестки дня".
Что предшествовало
Заявление Жаки Хайнрих касается материала издания The Guardian, в котором журналисты писали о том, что американский президент Дональд Трамп до сих пор не принял решение об ударе по ядерному объекту Фордо в Иране из-за неуверенности в том, что даже бомба GBU-57 весом 13,6 тонны сможет гарантированно его уничтожить.
Собеседники издания отметили, что эффективность GBU-57 была предметом глубоких споров в Пентагоне с начала каденции Трампа. Из-за того, насколько глубоко расположен объект Фордо, допускалось, что уничтожить его может только тактическое ядерное оружие. Но президент США такой вариант не рассматривает, утверждали журналисты:
"Трамп не рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия по Фордо, и такую возможность не представили министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн во время встреч в ситуационной комнате Белого дома, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом. Но представителям оборонного ведомства, которые участвовали в брифинге, было сказано, что использование обычных бомб, даже в составе более широкого ударного пакета из нескольких GBU-57, не проникнет достаточно глубоко под землю и нанесет достаточно вреда, чтобы обрушить тоннели и похоронить его под завалами", – говорится в материале.
Отмечалось, что Трамп все еще ожидает, что угроза вмешательства США в конфликт заставит Иран сесть за стол переговоров.