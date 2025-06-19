Сильного холода не будет, но и жары в +30 не будет даже на юге.

Накануне выходных, 20 июня, в Украине ожидается небольшое снижение температуры. По всей стране термометры покажут +18°...+23°, на крайнем севере температура снизится до +16° и только на юге и юго-востоке воздух прогреется до +24°...+25°. Местами на севере, а также Левобережье пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +18°, дождь.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +18°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Тернополе 20 июня ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +14°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +13°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+16°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+18°.

В Одессе 20 июня - ясно, температура ночью +19°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +25°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +19°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+23°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.

20 июня - праздник, приметы погоды

20 июня - день Святого Федота.Если в этот день идет дождь, то будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.

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