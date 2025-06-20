В частности, повреждены корпуса высших учебных заведений.

Российские оккупационные войска в очередной раз массированно атаковали ударными беспилотниками Одессу. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города в результате попадания дрона горит многоэтажка", – написал он в своем телеграмм-канале.

По словам Кипера, информация о пострадавших в результате российской атаки уточняется. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы, добавил он.

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Обновлено: Российскую атаку прокомментировал и городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он сообщил, что в центре города из-за атаки РФ повреждены несколько многоэтажек, автомобили и корпуса высших учебных заведений.

"На побережье в результате падения ударного БПЛА возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы. В другом районе города поврежден газопровод, на месте работает аварийная служба", – говорится в сообщении.

Труханов также поделился фото с последствиями атаки:

Атаки РФ по Украине

От российских дронов этой ночью страдает и Харьков. Еще поздно вечером 19 июня в городе прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о повреждениях и пострадавших. Местные власти информировали о трех пострадавших, среди которых две девушки 12 и 17 лет.

Уже ночью в городе снова прозвучала серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что "прилет" произошел в Основянском районе Харькова. Под ударом был частный сектор. По предварительным данным, россияне нанесли удар по частному дому.

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