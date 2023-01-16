По заявлению чипмейкера, он способен работать на рекордной частоте 6 ГГц.

Американский чипмейкер Intel начал продавать свой самый быстрый на сегодняшний день флагманский процессор Core i9-13900KS. Это также первый в мире процессор для ПК, который автоматически разгоняется до 6 ГГц.

Что примечательно, чип практически идентичен базовой версии Core i9-13900K, но его базовая частота выросла с 3 ГГц до 3,2 ГГц, а в режиме Turbo Boost – с 5,8 ГГц до 6 ГГц.

Достичь таких показателей удалось за счет увеличения энергопотребления. В обычном режиме он потребляет до 150 Вт энергии, а в режиме Max Turbo он вырастает до 253 Вт. Всего процессор имеет восемь производительных ядер Raptor Core (16 потоков) и 16 энергоэффективных ядер Gracemount – на выходе мы имеем 24-ядерную 32-поточную модель, поддерживающую 20 линий PCIe.

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Процессор уже поступил в продажу в США по рекомендованной цене в $699 (около 25 600 грн).

13-е поколение процессоров Intel: игровые монстры

Их продажи стартовали в конце октября. В линейку семейства Raptor Lake вошли бюджетные Core i5-13600K, средние Core i7-13700K и флагманские Core i9-13900K.

По сравнению с 12-м поколением, прирост производительности в многопоточном режиме составил до 41%, в однопоточном – до 15%. В то же время обзорщики отмечают, что новая линейка процессоров Intel имеет невероятный потенциал для разгона.

Из чего собрать бюджетный игровой компьютер в 2023

Valve опубликовала данные об оборудовании и ПО пользователей магазина Steam по итогам 2022 года. Из них следует, что GeForce GTX 1650 на сегодня является самой популярной видеокартой среди геймеров. На втором месте идет GeForce GTX 1060, сразу за ней – RTX 2060.

В разделе, посвященному процессору, доминируют ПК с 6-ядерным CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

А если вы в поисках игрового ноутбука, то УНИАН уже делился рейтингом лучших моделей, которые вышли с начала 2022 года. Они потянут самые требовательные игры, а также отлично подойдут для повседневного использования.

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