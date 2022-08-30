В серию вошли четыре модели, которые оснащены наборами от 6 до 16 ядер.

Сегодня ночью AMD представила новое семейство процессоров Ryzen 7000 и заявила, что их производительность даже выше ожидаемой.

В серию вошли четыре модели – самая производительная включает 16 ядер при частоте до 5,7 ГГц. Новинки построены по техпроцессу 5 нм и архитектуре Zen 4, передает Engadget.

Согласно данным компании, серия Ryzen 7000 получила прирост производительности на такт на 13% по сравнению с предшественниками и на 29% – при однопоточных вычислениях. В основном это связано с более высокими тактовыми частотами.

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Характеристики и цены новых процессоров AMD:

Сравнивая Ryzen 9 7950X с Ryzen 9 5950X, AMD заявляет, что прирост в играх достигает от 6 до 35%. Впрочем, современные игры и без того едва ли могут использовать всю эту мощь.

Продажи новинок стартуют 27 сентября. Тогда же стоит ожидать релиза новых материнских плат с новым сокетом.

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