В пятницу, 20 июня, в Киве пройдет дождь и похолодает. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура будет в пределах +13°...+15°, а днем температура повысится лишь до +16°...+18°. Ожидается пасмурная погода, в течение дня - дождь.
Ощущение прохлады усилит северо-западный ветер ,скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное - 743 миллиметра ртутного столба.
Погода 20 июня
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +18°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
В Тернополе 20 июня ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.
В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +14°, днем +21°.
В Виннице завтра будет +13°...+20°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу ночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+16°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+18°.
В Одессе 20 июня - ясно, температура ночью +19°, днем +24°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +25°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +19°, днем +25°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +19°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +20°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +21°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+23°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.