Днем в столице будет не выше +18°.

В пятницу, 20 июня, в Киве пройдет дождь и похолодает. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура будет в пределах +13°...+15°, а днем температура повысится лишь до +16°...+18°. Ожидается пасмурная погода, в течение дня - дождь.

Ощущение прохлады усилит северо-западный ветер ,скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное - 743 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +18°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Тернополе 20 июня ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +14°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +13°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+16°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+18°.

В Одессе 20 июня - ясно, температура ночью +19°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +25°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +19°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+23°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.

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