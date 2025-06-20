Хотя есть опасения, что она наоборот подтолкнет мир к ошибочным действиям.

Российское вторжение в Украину, ирано-израильская война и ожидаемое нападение Китая на Тайвань делают перспективу Третьей мировой войны все более реалистичной. Однако еще не все потеряно. По крайней мере есть те, кто ищут выход из тупика, пишет Interesting Engineering.

Бывший профессор Гарвардского университета Арвид Белл представил свою "технологию мира" - инструмент на базе искусственного интеллекта, который, по его утверждению, может предотвратить войны. Выступая на выставке AI+ Expo в Вашингтоне, Белл представил свой инструмент под названием "Северная звезда", который был разработан в сотрудничестве с Ференцом Дальноки-Верессом, физиком, лауреатом Нобелевской премии.

"Северная звезда" создает цифровых двойников мировых лидеров и моделирует их поведение, чтобы определить последствия их взаимодействия. Модель проверяет реакции политиков в различных сценариях, например, реакции на экономические санкции или военные действия.

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По словам Белла, его модель с 60% вероятностью предсказала эскалацию со стороны России в случае введения западными странами бесполетной зоны в Украине в 2022 году. Эта идея тогда была постоянно на слуху.

Белл надеется, что прогностические способности "Северной звезды" помогут политикам оценить влияние своих действий и принимать лучшие решения в опасных ситуациях, таких как насильственные конфликты.

Однако Interesting Engineering предостерегает от чрезмерного оптимизма в отношении этой технологии.

"Хотя "Полярная звезда" звучит как значительный прорыв в возможностях искусственного интеллекта предвидеть действия человека, нельзя игнорировать и возможные недостатки. Важно отметить, что заинтересованные стороны могут чрезмерно полагаться на эти прогнозы искусственного интеллекта и принимать опрометчивые решения, что может привести к ещё большим последствиям", - пишет издание.

Другие новости о технологии ИИ

Как писал УНИАН, ученые впервые нашли доказательства того, что искусственный интеллект может мыслить, как человек. Новое исследование подтвердило, что крупные языковые модели, например, ChatGPT, могут спонтанно упорядочивать объекты так же, как это делает человеческий мозг - хотя их не обучали этому.

Также мы рассказывали, что все большее распространение получает такое явление, как "романтические" отношения с искусственным интеллектом. Появляется больше историй, в которых это выходит значительно дальше нового развлечения.

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