"Отворачиваться" от Украины было бы нелогично, ведь война, развязанная Путиным, стратегически связана с ситуацией на Ближнем Востоке.

Команда президента США Дональда Трампа, похоже, начинает осознавать: США, НАТО и их союзники в Тихоокеанском регионе оказались втянуты в глобальную войну, которую против них ведут Россия и Китай, считают колумнист Марк Тот и полковник в отставке Джонатан Свит.

Изначально Украина казалась самым логичным местом, где Запад может нанести первое поражение новой "Оси зла". Но теперь эта точка — Иран, пишут они в материале The Hill.

Борьба США с Ираном

Сообщается, что Тегеран ведёт собственную войну против США и их союзников уже 46 лет — напрямую и через прокси, имея ряд "сильных" партнеров, одним из которых является Россия.

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Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин предлагал выступить посредником между США, Израилем и Ираном по ядерной программе последнего. На что американский лидер ответил "грубым отказом". Уже через сутки МИД России выступил с заявлением, призвав Израиль прекратить удары по иранским ядерным объектам, предупредив, что дальнейшие атаки могут привести к "глобальной ядерной катастрофе".

"В очередной раз, столкнувшись с геополитическим провалом, Москва прибегает к ядерному шантажу. Администрация [бывшего президента США] Байдена — в частности, бывший советник по нацбезопасности Джейк Салливан — неоднократно поддавалась этим угрозам. Команда Трампа — не должна", - отмечают авторы. Это, к примеру, демонстрирует жёсткая реакция Трампа на предложение Путина.

Израиль и Иран, в свою очередь, продолжают обмениваться ударами. В Белом доме "чувствуется нарастающее чувство срочности", ведь волны иранских баллистических ударов истощают запасы израильских перехватчиков "Стрела" — ключевого элемента многослойной ПВО Израиля. Под угрозой находятся союзники США в Персидском заливе: Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ — особенно их порты и инфраструктура экспорта нефти.

"Примерно 20% мирового потребления жидких углеводородов (нефти) — около 20 млн баррелей в день — проходит через Ормузский пролив", - подчеркивают Тот и Свит. Иран же угрожает США "тотальной войной" в случае их вмешательства в конфликт с Израилем и поэтому пострадать могут также военные объекты США в Иордании, Ираке и других странах региона.

Пентагону уже пришлось начать передислокацию флота из Бахрейна. Все передовые корабли ВМС США покинули ключевой порт в Персидском заливе. Это, вероятно, свидетельствует о решении Белого дома в пользу военной поддержки Израиля. Авторы подчеркивают, что хоть временно это можно считать "победой" Москвы и Пекина, всё указывает на то, что Трамп готовит наступательные действия против Ирана.

США делают новый шаг

"Если США действительно хотят победить в начавшейся Третьей мировой войне, оставлять иранский ядерный объект в Фордо (глубоко под землёй, к юго-западу от Тегерана) недоступным — неприемлемо. И, похоже, Трамп это понимает", - говорится в материале.

Пентагон концентрирует в регионе значительные наступательные ресурсы. За последние дни переброшены истребители и заправщики в Европу и на Ближний Восток. Фордо, без сомнения, находится в поле зрения Белого дома.

К авианосцу USS Carl Vinson присоединяются USS Gerald Ford и USS Nimitz. Кроме того, это ясный сигнал Путину и Си Цзиньпину: "красные линии" будут защищены. Иран тоже, по-видимому, понимает, что происходит. В дело вскоре вмешался Пекин. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "эскалация между Израилем и Ираном может выйти из-под контроля" и призвал к немедленному прекращению огня.

"Но, похоже, уже поздно: смена режима в Иране и потеря китайских инвестиций там — всё это может стать реальностью. При этом Ван И лицемерно обвинил Израиль в "игнорировании международного права", не упомянув о действиях России в Украине — от военных преступлений до геноцида, которые Пекин игнорирует с 2022 года", - заявляют эксперты.

Всё указывает на то, что Трамп осознаёт, что Иран должен быть побеждён, а его ядерная программа — уничтожена. И он якобы также понимает, что этим всё не ограничится. Глобальная война, развязанная Россией и Китаем, требует "более широкого ответа".

Что Трамп может сделать после этого

Открытым остаётся вопрос: куда Трамп направит фокус после нейтрализации иранской угрозы. Если он оставит Россию на откуп Европе, а сам сосредоточится исключительно на Китае — это будет стратегической ошибкой, добавляют Свит и Тот. В этом якобы настаивает замминистра обороны Элбридж Колби, который ранее неоднократно призывал прекратить военную помощь Украине и сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе как "главном театре".

Командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла выступает против такого сосредоточения, настаивая на укреплении военного присутствия США на Ближнем Востоке и готовности уничтожить иранскую ядерную инфраструктуру.

"Однако он [Колби] упускает главное: всё это — единый фронт. Бои в Украине, Иране, потенциально на Тайване и в Тихом океане — стратегически связаны между собой", - считают эксперты. Победа над Хаменеи и поражение Путина — два важнейших шага, которые Трамп может сделать уже сейчас, чтобы сдержать растущую угрозу со стороны Китая. Это, по их словам, и есть Третья мировая война. Победа в ней "начинается в Иране и завершается победой в Украине".

Другие новости о роли США в борьбе с Ираном

Ранее УНИАН сообщал, что США не исключают удара по Ирану тактическим ядерным оружием. По словам журналистки Fox News Жаки Хайнрих, американские военные "не сомневаются в эффективности бункерных подрывников" против конкретных целей Тегерана.

Кроме того, Bloomberg недавно называл сроки, когда США могут вступить в войну с Ираном. Трамп же заявил, что у него есть "идеи, что делать", и что он предпочитает принимать "окончательное решение за секунду до того, как оно должно быть принято".

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