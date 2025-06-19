Новое исследование дает надежду пациентам с деменцией: исследователи обнаружили способ бороться с причинами болезни.

Ученые из Каролинского института выяснили, что один из видов кишечной бактерии обладает способностью реагировать с разными типами белков. Это открывает новые перспективы в лечении самой частой причиной деменции - болезни Альцгеймера, пишет издание Independent.

Про бактерию Helicobacter pylori было известно то, что она является одной из причин язвы желудка. Но теперь выяснилось, что она же может стать основой новой стратегии борьбы с болезнью Альцгеймера – одной из наиболее распространенных форм деменции.

Болезнь Альцгеймера все еще не до конца изучена. Известно, что она вызывается разными причинами, в том числе склейками белка внутри клеток головного мозга, из-за чего нарушаются связи между нейронами. Болезнь в основном лечат препаратами, которые способствуют частичному удалению отмершего белка. Но это возможно только на ранних стадиях и не помогает восстановить нейронные связи. Кроме того, препараты имеют серьезные побочки, в том числе кровотечения и грозят отеком мозга.

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Новое исследование доказывает, что из кишечной бактерии Helicobacter pylori можно выделить вещества, которые также помогают удалить белковые бляшки из клеток мозга. В отличие от действующих препаратов, лекарство на основе бактерии удаляет белки полностью.

Объясняя свое исследование доцент Каролинского института Гэфэй Чен говорит, что открытие позволит разработать новую стратегию лечения Альцгеймера, полностью очищая мозговые клетки и блокируя болезнь на самой ранней стадии.

Более того, ученые готовы идти дальше. Пока что в лабораторных условиях изучается, как бактериальные фрагменты могут помочь в лечении болезни Паркинсона и диабета 2 типа, поскольку обе эти болезни связаны с накоплением токсичных белковых соединений, а Helicobacter pylori реагирует с этими видами белка. Авторы исследования дополняют, что предстоит еще пройти долгий путь, прежде чем будет накоплено достаточно данных, чтобы перейти к реальным экспериментам по лечению болезней. Однако подчеркивают, что способность Helicobacter pylori реагировать с большим количеством белков имеет огромный терапевтический потенциал.

Другие прорывы в лечении Альцгеймера

Как писал УНИАН, ученые двигаются к прорыву в диагностике болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях. Известно, что между началось болезни и первыми симптомами может пройти 20 лет. Но по мнению ученых простой анализ крови может помочь выявить аномалии в организме и помочь пациенту отсрочить появление симптомов.

Кроме того, новый препарат донанемаб, который уже прошел исследования в США, также дает больным надежду на замедление симптомов. По словам производителей, препарат дает надежду на улучшение состояние больных деменцией в течение долгого времени.

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