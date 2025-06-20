Речь идет о Boeing E-3F Sentry, которые находятся в строю с 1990-х годов.

Франция планирует заменить свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3F на шведские Saab GlobalEye. Декларация о приобретении бортов была подписана между компанией Saab и французским агентством по оборонным закупкам Direction générale de l'Armour на авиасалоне в Ле-Бурже.

Как сообщает украинский ресурс Defense Express, новые самолеты должны быть заменой для американских Boeing E-3F Sentry, которые находятся в строю, начиная с 1990-х годов. Борта проходили модернизацию в 2010-х годах. В соглашение также войдет наземное оборудование, техническая поддержка и обучение персонала.

Но при этом речь идет пока только о декларации, а не полноценном контракте. Само же соглашение подпишут в течение нескольких месяцев. Также будет включена опция приобретения еще двух единиц таких самолетов в будущем – это позволит Франции полностью заменить имеющиеся ныне самолеты ДРЛО.

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"Сейчас на службе воздушно-космических сил Франции находится четыре Boeing E-3F Sentry, поэтому ранее считалось, что было бы целесообразно выбрать их прямого преемника - E-7 Wedgetail. Кроме США он уже используется Южной Кореей, Австралией, Турцией и Великобританией, а также планируется для флота НАТО, поэтому это могла бы быть интересная опция для унификации. Однако сегодня геополитическая ситуация складывается таким образом, что приобретение внутренних европейских решений стало гораздо более целесообразным, чем выбор американского. Франция, как один из главных лоббистов такой политики, выбрала логичное в таких обстоятельствах решение от Швеции", – говорится в материале.

Сейчас единственным полноценным оператором самолетов GlobalEye являются Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, самолеты заказали и для Военно-воздушных сил Швеции – там они заменят ASC 890, которые страна пообещала Украине. Рассматриваются эти борта и в ряде других стран – Канаде, Дании и Финляндии, отмечают журналисты.

Может ли Украина получить старые самолеты E-3F от Франции

По мнению журналистов, ответ на вопрос о том, получит ли Украина французские самолеты, которые страна планирует заменить, является "не очень положительным". Поскольку полноценный контракт еще не подписан, сроки поставки шведских самолетов пока не известны.

"Если же для лучшего разбора взглянуть на темпы для других стран, то ОАЭ подписали контракт в 2015 году с поправками к нему в 2020 году, после чего с 2020 по 2024 было поставлено 5 самолетов. Швеция заказала первые два GlobalEye в 2022 году и третий в 2024, которые планируется начать получать в 2027 году. То есть можем увидеть, что от подписания контракта до поставки придется ждать как минимум 5 лет, что сходится с планами Франции о начале замены E-3F в первой половине 2030-х. Сомнительно, что одна из сильнейших стран Европы откажется хотя бы от части своих ДРЛО для Украины до прибытия новых", – объясняют журналисты.

Но есть еще один важный нюанс: для передачи самолетов нужно и разрешение от страны-производителя, а это Соединенные Штаты. В Вашингтоне, как отмечают авторы, "сейчас не очень благосклонны к предоставлению военной помощи".

"Поэтому, как бы нам ни хотелось, но E-3F для Украины пока слишком нереалистичны", – констатирует издание.

Оружие для Украины: вы могли это пропустить

Страны НАТО провели испытания новой системы для противодействия КАБам. За процессом наблюдала украинская делегация. Поскольку часть предложенных решений уже готова к внедрению, представители Украины ожидают развертывания первых элементов новой системы ПВО уже к концу 2025 года.

Ранее же Канада объявила о выделении военной помощи Украине на 1,5 млрд долларов. Отмечалось, что в новый пакет вооружений войдут беспилотники, вертолеты и боеприпасы.

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