В перспективе Core i9-13900K может стать первым CPU, которому покориться планка в 9 ГГц.

В сети появилась интересная история разгона нового флагманского процессора Intel 13-го поколения (Raptor Lake) – Core i9-13900K – до 8812,85 МГц на всех ядрах. Таким образом был побит прошлый рекорд, который держался с 2014 года.

Об этом сообщает портал VideoCardz.

По словам энтузиаста под ником Elmor, который все это провернул, контроллеры памяти в чипах поколения Raptor Lake "просто безумны". Для самого разгона он использовал материнскую плату Asus Z790 ROG Maximus APEX и охлаждение жидким азотом.

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Ранее рекордсменом по разгону был чип AMD FX-8370, который в 2014 году сумели разогнать на одном ядре до частоты 8722,78 МГц. В перспективе Core i9-13900K может стать первым процессором, которому покориться планка в 9 ГГц. К слову, без ручного разгона чип способен работать на частоте до 5,8 ГГц.

Также примечателен факт, что последние 12 лет рекорды частоты процессора делаются на материнских платах ASUS, что станет отдельным поводом для гордости у тайваньского производителя. Единственной платой от другого производителя, попавшей в рейтинг, была материнская плата DFI LanParty UT P35 еще в 2010 году.

13-е поколение процессоров Intel: игровые монстры

Их продажи стартовали вчера, 20 октября. По сравнению с 12-м поколением, прирост производительности в многопоточном режиме составил до 41%, в однопоточном – до 15%.

В линейку семейства Raptor Lake вошли бюджетные Core i5-13600K, средние Core i7-13700K и флагманские Core i9-13900K. Обзорщики пишут, что последний стоимостью 580 долларов претендует на звание самого мощного игрового процессора при 1080p. Он опередил всех конкурентов, в том числе AMD Ryzen 7 5800X3D с 96 МБ кеша третьего уровня.

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