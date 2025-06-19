Православный праздник сегодня получил прозвище в народе Мефодий Перепелятник.

20 июня по новому календарю православной церкви Украины чествуют Мефодия, священномученика и епископа Патарского. В народе с этой датой связаны приметы, запреты и традиции, которые, как верили наши предки, помогают привлечь в жизнь добро. Что можно и нельзя делать 20 июня, и какой православный праздник сегодня по старому стилю - читайте в материале.

Что за праздник сегодня церковный по новому и старому стилю

20 июня (по старому стилю 3 июля) в церкви почитают священномученика Мефодия, который жил в III-IV веках и был епископом в городе Патара (Малая Азия).

Святитель Мефодий всю свою жизнь посвятил христианским проповедям. Он противостоял еретикам и, согласно церковным преданиям, был смиренным монахом с непоколебимой верой. За это он и попал под гонения - его схватили язычники и казнили.

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После себя святой оставил духовное наследие - это богословские труды на защиту христианства, опровержение языческих верований и разъяснение Священного Писания.

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Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 20 июня почитают священномученика Феодота Анкирского.

В чем помогает святой Мефодий, что сегодня нельзя делать

В молитвах у святого Мефодия просят исцеления от болезней и помощи в семейных делах.

В народе день именуют Мефодий Перепелятник, так как в былые времена в это время обычно шли охотиться на перепелов. В эту дату можно собирать и заготавливать лекарственные травы - верят, что именно сейчас они обладают особой силой. Существует поверье: если сегодня покормить бездомное животное, то добро вернется добром, а финансовые трудности обойдут стороной.

Запретов в этот день несколько:

не советуют ссориться с близкими - это может затянуться надолго;

не стоит отправляться в дальние поездки;

не рекомендуется выбрасывать и выносить из дома старые вещи.

Церковь, как и в другой день, призывает избегать ссор, грубости, нельзя завидовать, жадничать, отказывать в помощи, уныние - это тоже грех.

Приметы 20 июня - о чем говорит погода

Приметы этого дня связаны с наблюдением за природой:

20 июня идет дождь - будет идти еще 40 дней;

громкий птичий крик слышен вечером или жаба скачет по траве - жди ливня;

паук плетет крупную паутину - обещает сухую и ясную погоду.

Существует и особая примета: считается, что если сегодня увидеть белого перепела, то это к большому счастью.

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