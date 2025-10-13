В частности, будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

В Украине будет усилена защита от атак российскими дронами. Об этом сказал по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский.

"Определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы", – говорится в телеграм-канале главы государства.

Кроме того, ведется работа с партнерами, направленная на обеспечение большего количества необходимых Украине типов самолетов.

"Были доклады по сотрудничеству с компаниями – производителями дронов-перехватчиков – нужны максимальные объемы производства", – добавил Зеленский.

Он также прокомментировал ситуацию в украинской энергетике, которая подвергается серьезным атакам со стороны РФ. По словам президента, наиболее сложная ситуация наблюдается в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией.

"Отдельно проработали вопрос восстановления в Одессе и области – много ошибок местных руководителей. Также были доклады по Киеву и области, по Днепровщине. Неизменное внимание – Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные – необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения", – заявил Владимир Зеленский.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска начали активнее наносить удары по Украине. Заместитель директора компании-производителя средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что выросла и точность ударов – враг использует данные от Китая.

Тем временем Силы обороны Украины методично уничтожают российские объекты, которые помогают врагу вести войну. Источники УНИАН сообщили, что этой ночью был поражен ряд таких объектов во временно оккупированном Крыму. В частности, беспилотники попали как минимум в пять резервуаров Феодосийского морского нефтяного терминала.

