Частично обесточены три района Харькова.

Вечером в понедельник, 13 октября, российские оккупационные войска ударили по Харькову КАБами. Известно о попадании в двух районах города.

Об этом информирует мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале. По его словам, враг атаковал Слободской и Салтовский районы города. В последнем зафиксирован крупный пожар.

"Есть информация о попадании по территории медицинского учреждения – предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений", – заявил он позже.

По состоянию на 22:22 было известно о четырех пострадавших в результате российской атаки по Харькову. Также повреждены по меньшей мере 12 частных автомобилей, сказал Игорь Терехов.

Кроме того, в результате ударов по городу частично обесточены три района Харькова.

В сети публикуют кадры с моментом прилета по Харькову.

Российские оккупационные войска захватили населенный пункт в Днепропетровской области. Как сообщает проект DeepState, речь о селе Терновое.

Кроме того, увеличилась серая зона возле Серебрянки Донецкой области. Аналитики пишут, что это один из крупнейших участков серой зоны на линии фронта, где характерно постоянное давление врага без конкретного закрепления или контроля местности.

