Это база гардероба современной женщины.

Мода сезона осень-зима - это не просто про слои, тепло и борьбу с морозом. Это настоящий ритуал, в котором каждый элемент одежды добавляет новый штрих к истории, которую мы рассказываем своим образом.

City Magazine составил список из четырех вещей, без которых ваш зимний гардероб не будет полным. Они не только задают ритм сезона, но и говорят на языке элегантности, смелости и уверенности.

1. Куртка с высоким воротником

В этом году куртка с высоким воротником - это не просто практичность, а полноценный fashion statement. Минималистичный крой, четкая линия силуэта и воротник, красиво обрамляющий лицо, создают аккуратный и одновременно уверенный образ.

Ее легко стилизовать: с джинсами - для городского шика, с широкими брюками - для офиса, а поверх длинного платья - для вечернего выхода. Ее сила заключается в универсальности и сдержанном шарме.

2. Вязаная одежда с ромбами

Ромбовый узор возвращается в современном прочтении. Свитера, жилеты и кардиганы с этим мотивом стали частью урбанистического стиля, который смело играет с многослойностью и контрастами.

Классический кардиган поверх белой рубашки добавляет академической изысканности, а свитер с ромбами в паре с кожаными брюками - нотку дерзости. Такой элемент выглядит модно, но не кричаще.

3. Замшевые аксессуары

Именно аксессуары превращают обычный образ в особенный. Этой зимой стоит обратить внимание на замшевые сумки, ботинки и ремни. Они добавляют фактурности, тепла и глубины любому образу.

Замша обладает уникальной способностью создавать ощущение сдержанной роскоши - даже в простом сочетании с джинсами или шерстяным пальто. Это малозаметный, но решающий акцент, который завершает образ.

4. Темный деним

Джинсы остаются вне времени. В сезоне 2025 они снова в тренде, но теперь в глубоких оттенках индиго и черного. Такой деним легко переходит от повседневного образа к деловому.

Прямой крой или слегка расклешенные модели выглядят элегантно с рубашкой и каблуками, а узкие - идеальны для casual-выходов. Главное преимущество темного денима - его многогранность и универсальная изысканность, ведь он уместен и днем, и вечером.

